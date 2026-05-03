3 мая 2026, воскресенье, 18:51
FT: Автопром США потеряет $5 млрд из-за войны в Иране

  • 3.05.2026, 18:23
Из-за роста цен на топливо и проблем с комплектующими.

Крупнейшие американские автопроизводители General Motors (GM), Ford и Chrysler, который входит в международный автоальянс Stellantis, полагают, что из-за роста цен на топливо и проблем с комплектующими, вызванными войной с Ираном, их прибыль может сократиться в общей сложности на $5 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

«Война в Иране увеличила наши издержки, и продолжительность войны остается неопределенной»,— заявила на прошлой неделе генеральный директор GM Мэри Барра. Она добавила, что компании уже приходится сокращать издержки, чтобы противостоять росту цен на нефть и другие сырьевые товары. GM подсчитала, что рост цен на сырье, включая проблемы с логистикой, а также более высокие затраты на чипы, могут снизить операционную прибыль на $2 млрд в текущем году. Ford также предупредил о более высоких операционных расходах, что может вылиться в сокращение прибыли на $2 млрд. Компания Stellantis прогнозирует, что в текущем году ущерб от роста цен на топливо и другие сырьевые товары может составить €1 млрд.

По мнению аналитиков, из-за низкой рентабельности компаниям, возможно, придется сократить скидки на автомобили и повысить цены, если конфликт затянется более чем на шесть месяцев. Финансовый директор Ford Шерри Хаус заявила инвесторам, что еще до конфликта с Ираном «мы уже наблюдали дефицит комплектующих для промышленности. А потом наступил Ближний Восток.

