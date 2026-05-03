Алекса Фергюсона госпитализировали перед матчем чемпионата Англии 3.05.2026, 18:38

Cамый титулованный тренер в истории «Манчестер Юнайтед» почувствовал себя плохо на стадионе «Олд Траффорд».

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон почувствовал себя плохо на стадионе «Олд Траффорд» перед матчем 35‑го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» и был доставлен в больницу, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 84‑летнего Фергюсона госпитализировали за час до начала матча. Его поместили под медицинское наблюдение в качестве меры предосторожности. Ожидается, что вскоре он будет отпущен домой.

Алекс Фергюсон — самый титулованный тренер в истории «Манчестер Юнайтед», он возглавлял клуб с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становились чемпионами Англии. В общей сложности шотландец завоевал 38 трофеев за 26 лет работы в клубе.

После ухода с тренерского поста в 2013 году Фергюсон продолжил сотрудничество с «Манчестер Юнайтед» в качестве посла клуба и члена совета директоров. В октябре 2024-го новый владелец клуба, Джим Рэтклифф, и компания INEOS решили отменить выплаты по его посольскому контракту, который составлял 2,16 млн фунтов в год. Это решение было частью программы по сокращению расходов. Несмотря на это, Фергюсон сохранил за собой пост неисполнительного директора клуба.

В мае 2018 года Фергюсон перенес экстренную операцию из-за субарахноидального кровоизлияния в мозг. Он был госпитализирован в критическом состоянии, но операция прошла успешно, и он полностью восстановился.

