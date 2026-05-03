Швеция запустила первый спутник для разведки военных целей в России 1 3.05.2026, 19:40

Запуск был выполнен космической компанией SpaceX.

Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России. Об этом сообщает SVT.

В публикации отмечается, что запуск был произведен 3 мая с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, он был выполнен космической компанией SpaceX.

По данным журналистов, спутник выйдет на нужную орбиту приблизительно через месяц.

Начальник Космических сил Швеции Андерса Сундемана отметил, что в настоящий момент вооруженные силы страны получают спутниковые снимки от союзников или с коммерческих спутников. По его словам, в ближайшие два года у королевства будет около 10 собственных военных спутников на орбите Земли.

