Швеция запустила первый спутник для разведки военных целей в России
- 3.05.2026, 19:40
Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России. Об этом сообщает SVT.
В публикации отмечается, что запуск был произведен 3 мая с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, он был выполнен космической компанией SpaceX.
По данным журналистов, спутник выйдет на нужную орбиту приблизительно через месяц.
Начальник Космических сил Швеции Андерса Сундемана отметил, что в настоящий момент вооруженные силы страны получают спутниковые снимки от союзников или с коммерческих спутников. По его словам, в ближайшие два года у королевства будет около 10 собственных военных спутников на орбите Земли.