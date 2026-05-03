Синнер первым в истории выиграл пять турниров серии «Мастерс» подряд 3.05.2026, 20:12

Янник Синнер

Первая ракетка мира сегодня стал победителем на турнире в Мадриде.

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем на турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

В финале Синнер обыграл третью ракетку мира Александра Зверева из Германии со счетом 6:1, 6:2.

Для 24-летнего итальянца эта победа стала пятой подряд на «Мастерсах» — Париж (2025 год), Индиан‑Уэллс, Майами, Монте‑Карло и Мадрид (все — 2026 год).

Он стал первым теннисистом, кому удалось выиграть на турнирах серии «Мастерс» пять раз подряд. Он также является первым игроком, сумевшим выиграть четыре «Мастерса» подряд в одном календарном году.

На счету Синнера теперь 28 титулов ATP в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Мадриде превышает €8,23.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com