Синнер первым в истории выиграл пять турниров серии «Мастерс» подряд
Янник Синнер

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем на турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

В финале Синнер обыграл третью ракетку мира Александра Зверева из Германии со счетом 6:1, 6:2.

Для 24-летнего итальянца эта победа стала пятой подряд на «Мастерсах» — Париж (2025 год), Индиан‑Уэллс, Майами, Монте‑Карло и Мадрид (все — 2026 год).

Он стал первым теннисистом, кому удалось выиграть на турнирах серии «Мастерс» пять раз подряд. Он также является первым игроком, сумевшим выиграть четыре «Мастерса» подряд в одном календарном году.

На счету Синнера теперь 28 титулов ATP в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Мадриде превышает €8,23.

