Блогер собрала гигантский компьютер со встроенным кондиционером 2 3.05.2026, 21:01

1,026

В него может поместиться человек.

Китайская техноблогерша Soda Baka создала гигантский компьютер, внутри которого можно уместиться человеку. Об этом сообщает портал Tom's Hardware со ссылкой на ролик на китайской платформе Bilibili.

Визуально устройство повторяет классический игровой системный блок, однако масштаб увеличен до уровня, позволяющего организовать внутри полноценное рабочее пространство. При этом значительная часть элементов, включая крупногабаритную имитацию еще не представленной видеокарты GeForce RTX 6090, вентиляторы и модули памяти, носит декоративный характер.

При этом конструкция оснащена рабочими компонентами, обеспечивающими функционирование системы. Внутри установлен дисплей, интегрированный в блок охлаждения процессора, а также реализовано полноценное рабочее место пользователя.

Особое внимание уделено системе терморегуляции: в корпусе предусмотрена охлаждающая установка мощностью до 12 кВт. По словам автора проекта, температура внутри конструкции может превышать 38 градусов Цельсия, после чего автоматически активируется кондиционер, поддерживающий комфортные условия эксплуатации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com