Le Monde: В Кремле обеспокоены падением рейтинга Путина 1 3.05.2026, 21:04

Во время подготовки к парламентским выборам в России продолжает падать популярность диктатора Владимира Путина, и это вызывает беспокойство в Кремле, пишет Le Monde 3 мая.

Рейтинг популярности Путина неуклонно снижается на протяжении шести недель с начала марта, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Основными причинами падения рейтинга Путина являются война в Украине и экономические трудности, а также блокировки интернета.

Le Monde отмечает, что когда популярность Путина падает, он снимает сюжет, в котором целует случайного ребенка. Именно такой сюжет кремлевские политтехнологи выпустили 27 апреля. В нем Путин посетил спортивный центр, где для встречи с ним выстроили примерно двадцать гимнасток, и Путин поцеловал в лоб одну из них.

Также издание напомнило про подобный случай в июне 2023 года, после мятежа создателя «ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тогда, во время визита в Дагестан кремлевский лидер в толпе местных жителей поцеловал в лоб девушку-подростка.

«Инцидент с поцелуем в Санкт-Петербурге – верный признак того, что Путин обеспокоен снижением своей популярности», – отметила российский политолог Фарида Рустамова. Она также обратила внимание, в соцсетях все чаще появляются ролики, снятыми обычными гражданами, критикующими правительство.

Источник в Москве рассказал изданию, что в политических кругах царит напряженность. По его словам, те, кто не разбогател на войне, страдают от отключения интернета. «Они насмехаются над Путиным, над этим новым Брежневым, настолько оторванным от реальности. Но страх царит. Даже среди элиты», – рассказал источник.

