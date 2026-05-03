Ученые рассказали о природе сновидений
- 3.05.2026, 21:41
У всего свой особый смысл.
Вы когда-нибудь видели во сне знакомую улицу, которая вдруг превращалась в нечто сюрреалистическое? Ученые выяснили: мозг во сне не просто переигрывает события дня, а собирает их заново, создавая новые сюжеты.
Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology.
Специалисты Школы углубленного изучения IMT в Лукке (Италия) проанализировали более 3700 описаний снов и реальных событий. В течение двух недель 287 добровольцев ежедневно записывали, что с ними происходило и что им снилось.
Для обработки использовали инструменты анализа естественного языка – и выявили закономерности.
Оказалось, знакомые места – работа, школа, больница – во сне не копируются один в один, а трансформируются. Они смешиваются с воспоминаниями, ожиданиями и даже вымыслом. Так появляются те самые странные, сюрреалистичные сюжеты.
На то, что нам снится, влияют не только события дня. Исследователи выделили несколько факторов: личностные черты, качество сна, привычка к блужданию мыслей (когда мы отвлекаемся от текущих дел) и отношение человека к сновидениям.
Люди, склонные к частому блужданию мыслей, видят более фрагментарные, быстро сменяющиеся сны. Те же, кто придает снам большое значение, рассказывают о насыщенных, «погружающих» сновидениях.
Ученые сравнили данные с материалами, собранными во время карантина COVID-19. Тогда сны становились более эмоциональными, часто включали темы ограничений, препятствий и изоляции. Когда люди адаптировались к новой реальности, эти мотивы ослабевали.
«Сны – это не просто отражение прошлого опыта, а динамический процесс, формируемый тем, кто мы есть и что мы переживаем», – объяснила ведущий автор исследования Валентина Элче.
Исследование снов помогает ученым лучше понять работу памяти, сознания и эмоциональной адаптации. Особенно важно, что теперь анализировать сновидения можно не только вручную, но и с помощью искусственного интеллекта на больших массивах текстов.
Возможно, скоро мы узнаем еще больше о том, почему ночью с нами происходят самые невероятные вещи.