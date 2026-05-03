На Филиппинах проснулся вулкан 3.05.2026, 22:46

Людей спасают от лавы.

Из-за мощного извержения вулкана Майон власти Филиппин были вынуждены экстренно эвакуировать тысячи людей. Над столицей страны ограничили полеты гражданской авиации, пишет The Independent.

В воскресенье специалисты зафиксировали выбросы лавы и землетрясения. Власти призвали людей немедленно покинуть шестикилометровую зону риска вокруг горы, где высока вероятность схода оползней. В безопасные центры уже перевезли около полутора тысяч семей, для них подготовили 300 тысяч наборов с продуктами и вещами первой необходимости.

Несколько городов в центральной провинции Албай накрыло густым слоем пепла. Это серьезно нарушило дорожное движение и привычный ритм жизни местных жителей. Управление гражданской авиации выпустило предупреждение об ограничении полетов над Манилой: вулканический пепел и частицы в воздухе могут повредить навигационные системы и двигатели самолетов, что ставит под угрозу безопасность пассажиров.

Сейчас в регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных.

Филиппины расположены в пределах тихоокеанского «Огненного кольца» — зоны, которая отличается частыми землетрясениями и извержениями. И Майон считается самым неспокойным из 22 вулканов страны. За последние четыре столетия он просыпался около 50 раз. Его предыдущая активность была зафиксирована летом 2023 года, а самое смертоносное извержение произошло в феврале 1841-го. Тогда потоки лавы полностью уничтожили один из городов, погибли 1200 человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com