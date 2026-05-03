3 мая 2026, воскресенье, 21:59
СМИ: Иран согласился пойти на уступки США

  3.05.2026, 21:26
Детали.

Иран отказался от некоторых предыдущих условий и согласился включить свою ядерную программу в повестку переговоров с США, передает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Высокопоставленный чиновник в Исламской Республике заявил вчера Reuters, что предложение Тегерана направлено в первую очередь на возобновление судоходства в Ормузском проливе и прекращение военно-морской блокады со стороны США, а ядерный вопрос будет обсуждаться позднее.

Однако источники Al Arabiya утверждают, что теперь Иран предложил ограничить обогащение урана до 3,5% и постепенно сокращать его имеющиеся запасы. Кроме того, Тегеран отказался от требования вывода войск США с Ближнего Востока и готов постепенно вновь открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады.

Как уточняется в материале, сейчас Исламская Республика добивается прекращения военного присутствия США у своих границ и международных гарантий от будущих нападений.

