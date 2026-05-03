Зеленский встретился в Ереване с премьерами Норвегии и Великобритании 3.05.2026, 22:27

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в столице Армении Ереване встречи с премьер-министрами Норвегии Йонасом Гаром Стере и Великобритании Киром Старменром.

Во время встречи со Стармером Зеленский отметил шаги Британии в борьбе с российским теневым флотом, сообщается на сайте Офиса президента.

«Вы показали серьезный пример другим странам по теневому флоту. И я думаю, что российская экономика это чувствует, особенно в этом году. И мы также благодарны за все ваши тренировочные миссии для наших воинов», — заявил президент Украины.

Он выразил отдельную благодарность Королю Соединенного Королевства Чарльзу III за слова поддержки Украины во время выступления в Конгрессе США.

«Как всегда, я передаю и подтверждаю поддержку Соединенного Королевства Украине и украинскому народу и выражаю уважение вашему неизменному мужеству и храбрости — как на передовой, так и среди гражданских. Каждый раз, когда в Соединенном Королевстве мы думаем об Украине, мы думаем и о тех, кто на передовой, и о гражданских», — заявил во время встречи Стармер.

Премьер Великобритании и президент Украины также обсудили оборонную поддержку Украины, в частности взносы в программу PURL и переговорный процесс для достижения справедливого и достойного мира. Зеленский отметил, что Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате, а Стармер — что важно продолжать давление на Россию, говорится в сообщении ОП.

Также лидеры скоординировали двусторонние и многосторонние контакты на ближайшее время, в частности подготовку встречи в формате E3 (Великобритания, Франция и Германия) — Украина.

Кроме того, премьер Великобритании и президент Украины обсудили поддержку украинского энергетического сектора. В частности, Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшие взносы Великобритании в восстановление энергетической инфраструктуры.

Он проинформировал Стармера о ситуации на поле боя, отметил, что Россия не имеет успехов на фронте и рассказал о российских ударах по Украине.

Кроме того, Зеленский заявил, что Европа должна скоординировать усилия и разработать совместную систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России.

Во время встречи с Йонасом Гаром Стере Зеленский поблагодарил Норвегию за всю поддержку Украины и взносы в программу PURL на почти 1 млрд долларов, отметив, что своевременное наполнение PURL очень важно, поскольку Россия не прекращает ударов баллистикой, сообщили в ОП.

Также президент Украины и премьер Норвегии обсудили стратегическое партнерство, в частности сотрудничество в оборонной сфере и работу над соглашением в формате Drone Deal, усиление противовоздушной обороны, проекты по совместному производству, сотрудничество на уровне частного и государственного секторов.

Йонасу Гару Стере Зеленский тоже рассказал о ситуации на поле боя, отметив, что российские оккупанты вынуждены постоянно менять свои планы, потому что не достигают успеха.

Президент проинформировал премьера Норвегии о потребностях Украины на следующую зиму и поблагодарил Норвегию и лично Йонаса Гару Стере за готовность помогать.

Кроме того, Зеленский и Стере скоординировали совместную международную работу на ближайшее время, в частности в формате NB8.

3 мая Зеленский прибыл в Ереван, где 4 мая состоится саммит Европейского политического сообщества.

Саммит 4 мая пройдет под слоганом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». Главными темами заявлены укрепление устойчивости демократии, развитие взаимосвязей и повышение экономической и энергетической безопасности. На саммит пригласили 48 глав государств и правительств, в нем также впервые будет участвовать не член ЕС — Канада — в лице премьер-министра Марка Карни.

