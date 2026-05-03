WSJ раскрыла, как Тайвань перехитрил Китай в африканской стране 3.05.2026, 23:00

Попытки Пекина сорвать визит президента Тайваня в Эсватини эпически провалились.

Тайвань и Китай устроили дипломатическую борьбу вокруг визита тайваньского президента Лай Циндэ в королевство Эсватини — единственного союзника островного государства в Африке, пишет The Wall Street Journal (WSJ) в статье под названием «Тайвань перехитрил Китай в противостоянии с крошечной африканской страной».

По данным издания, поездка оказалась под угрозой срыва из-за попыток Китая оказать давление на африканские государства. В офисе Лая Циндэ заявили, что Пекин вынудил Сейшельские Острова, Мадагаскар и Маврикий отказать в пролете его самолета, что лишило делегацию возможности добраться до Эсватини.

Тем не менее 3 мая президента Тайваня сообщил о прибытии в африканскую страну «после тайной операции», не раскрыв при этом маршрут. «Несмотря на первоначальную задержку, вызванную необоснованными внешними факторами, эта поездка не смогла ослабить решимость Тайваня выйти на мировой уровень», — заявили в пресс-службе президента.

МИД Китая назвал прибытие Лая Циндэ в Эсватини «нелепым трюком перед всем миром», подчеркнув, что тот «проник на борт иностранного самолета, чтобы контрабандой покинуть остров».

Тайваньские чиновники заявили, что раскроют, как президент добрался до Эсватини, только после его возвращения домой. Одна из возможных зацепок, как пишет WSJ, — факт визита заместителя премьер-министра Эсватини в Тайвань на этой неделе. Лай Циндэ действительно мог воспользоваться ее обратным рейсом для пролета в Африку, говорится в статье.

Эта поездка тайваньского лидера продемонстрировала его «боевой характер», но рискует «быть воспринятой как безответственная с точки зрения национальной безопасности», считает преподаватель международных отношений в университете Тамкан на Тайване Джеймс Ифань Чен. По его словам, также сохраняются риски ответных мер со стороны Китая.

Как отмечает WSJ, эпизод стал редким случаем столь открытого «теста на прочность» между сторонами. Китай продолжает политику дипломатической изоляции Тайваня, тогда как Тайбэй стремится сохранить связи с ограниченным числом союзников. На сегодняшний день Эсватини остается одним из 12 государств, признающих Тайвань.

