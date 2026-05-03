Власти Перу начали расследовать вербовку Россией своих граждан на войну 3.05.2026, 22:15

Кремль отправляет перуанцев у на войну против Украины.

Прокуратура Перу начала предварительное расследование из-за массовых обращений граждан по поводу вербовки их близких на войну против Украины. По данным ведомства, перуанцев заманивали в Россию предложениями о работе охранниками и на других должностях, обещая высокие зарплаты, однако впоследствии отправляли на фронт.

Адвокат Марсело Татахе рассказал, что семьи обманутых граждан подали уже 135 заявлений об исчезновении своих родственников, и есть информация о еще 250 подобных случаях. Другой адвокат Пери Салинас сообщил, что всего из Перу в Россию с октября 2025 года уехали около 600 человек и как минимум 13 погибли на войне с Украиной.

По словам адвоката, среди прочих рекрутинг вела организация, зарегистрированная в Колумбии. Некоторых перуанцев звали работать таксистами, поварами или инженерами, обещая зарплату от $2,6 до $4 тысяч в месяц и «приветственный бонус» в $20 тысяч, который они в итоге не получали. Перед отлетом в Россию перуанцам давали подписать документы на русском языке, а по прибытии у них отбирали паспорт, отправляли на полигон для кратковременной военной подготовки и затем увозили на передовую.

Прокуратура квалифицирует случаи такой вербовки как возможные преступления против человеческого достоинства и торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах. Власти страны призвали граждан проявлять осторожность и не откликаться на предложения о работе за рубежом без прозрачных условий и подтвержденных гарантий.

МИД Перу вызвал поверенного в делах посольства России в Лиме, а также затребовал у Москвы информацию о местонахождении и состоянии здоровья соотечественников. Ведомство подчеркнуло, что граждане страны обязаны получать разрешение властей для службы в иностранных вооруженных силах.

Посольство РФ 30 апреля опубликовало заявление, в котором признало участие перуанцев в войне против Украины. При этом дипмиссия утверждала, что они подписали контракт добровольно, и что в России «глубоко уважают решение иностранных граждан участвовать в защите своего суверенитета и безопасности».

В тот же день родственники оказавшихся на войне перуанцев провели митинг у посольства в Лиме. Одна из участниц акции рассказала, что ее отца и еще 25 уроженцев страны заманили в Россию под видом туристической поездки и готовятся отправить на фронт 15 мая.

По данным The Telegraph, что к концу 2025 года Россия завербовала на войну около 18 тысяч граждан из 128 стран Африки, Азии и Латинской Америки, не менее 3,3 тысячи из них были убиты в боях. Издание отмечало, что многие такие новобранцы погибают в первые 72 часа после отправки на фронт из-за отсутствия должной подготовки и понимания того, куда они попали.

Ряд государств, включая Непал, Индию, Шри-Ланку, Иорданию и Кению, требовали от Москвы прекратить рекрутинг и вернуть их граждан на родину.

