Белорусский специалист сказал, чем цветной картофель полезнее обычного 1 3.05.2026, 22:06

Цветная картошка популярна у дачников и фермеров.

Генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько сказал БелТА, чем цветной картофель полезнее обычного.

По словам Маханько, в Беларуси картошка с окрашенной мякотью имеет, как правило, синие, фиолетовые или розовые оттенки. Среди сортов – «Лекар», «Сапфир» и «Вайлберриз». Причем их необычный цвет – не итог манипуляций с генетикой.

В республике цветной картофель популярен у дачников и фермеров:

«Пока еще ни одно крупнотоварное хозяйство не взялось выращивать цветной картофель, потому что он специфический по внешнему виду, иногда даже есть отличия по вкусовым качествам».

При этом в готовке картошка оригинальной расцветки не уступает обычной. Вместе с тем Вадим Маханько заметил:

«Такие необычные сорта более полезны для здоровья в силу своего биохимического состава».

Как говорит эксперт, часть сортов с окрашенной мякотью уже зарегистрирована в белорусском картофельном реестре, другие еще проходят госиспытания.

