3 мая 2026, воскресенье, 21:59
Зеленский: Украина полностью заслуживает членства в ЕС

  3.05.2026, 21:53
Президент Украины заявил об окне возможностей.

Украина полностью заслуживает членства в Евросоюзе. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сказано в Telegram-канале президента.

Зеленский выразил Орпо благодарность за оборонную поддержку страны, отметив, что с помощью этого пакета Киеву удастся усилить системы противовоздушной обороны, в чем есть большая нужда. Кроме того, Зеленский предложил финской стороне усилить двустороннее партнерство и подписать соглашение по дронам.

«Отдельно коснулись международной работы, в частности нашей евроинтеграции. Именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и Украина этого полностью заслуживает», — сказал президент страны.

