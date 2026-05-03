Зеленский: Украина полностью заслуживает членства в ЕС 1 3.05.2026, 21:53

Президент Украины заявил об окне возможностей.

Украина полностью заслуживает членства в Евросоюзе. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сказано в Telegram-канале президента.

Зеленский выразил Орпо благодарность за оборонную поддержку страны, отметив, что с помощью этого пакета Киеву удастся усилить системы противовоздушной обороны, в чем есть большая нужда. Кроме того, Зеленский предложил финской стороне усилить двустороннее партнерство и подписать соглашение по дронам.

«Отдельно коснулись международной работы, в частности нашей евроинтеграции. Именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и Украина этого полностью заслуживает», — сказал президент страны.

