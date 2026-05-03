Командующий ВВС признал, что беспилотники почти каждый день залетают в Беларусь 3.05.2026, 22:52

АНДРЕЙ ЛУКЬЯНОВИЧ

Представитель Минобороны объяснил такие инциденты специфическим географическим положением.

Белорусские военные утверждают, что воздушное пространство страны практически ежедневно нарушают беспилотные летательные аппараты. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Андрей Лукьянович.

По словам Лукьяновича, ситуация вокруг Беларуси сейчас остается напряженной. Главной проблемой он назвал регулярные залеты беспилотников, которые дежурные силы ПВО фиксируют «практически ежедневно». Представитель Минобороны объяснил такие инциденты специфическим географическим положением страны и воздействием на дроны извне.

«Это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывает, беспилотные летательные аппараты отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияют на маршрут полета», — отметил военный.

При этом Лукьянович заверил, что армия контролирует ситуацию и готова реагировать на появление летательных аппаратов, если они несут опасность.

«Мы данные случаи фиксируем, и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается», — резюмировал он.

Напомним, беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Беларуси, падали или сбивались на ее территории. Одним из самых резонансных случаев было падение ударного дрона в ночь на 29 июля 2025 года во дворе многоэтажки по улице Матусевича в Минске — аппарат врезался в дом, упал на припаркованную машину и взорвался. Позже Александр Лукашенко рассказал, что в беспилотнике было 59 килограммов взрывчатки.

Залеты регулярно фиксируют и в приграничных регионах. В феврале 2025-го беспилотник упал на хозпостройку в Гомельском районе и взорвался, а 1 октября того же года два российских БПЛА рухнули в поселке Комарин Брагинского района — один сдетонировал в лесу у АЗС, второй пробил крышу частного дома, но не взорвался.

