3 мая 2026, воскресенье, 20:49
Белорус объехал все города страны

  • 3.05.2026, 20:37
Белорус объехал все города страны

На это ушло шесть лет.

Белорус Артем рассказал в Threads, что за шесть лет посетил все города Беларуси. Его пост набрал более 160 тысяч просмотров и тысячи комментариев, на которые он отвечал пользователям. Люди спрашивали о любимых местах, и автор отметил, что больше всего ему нравятся Лунинец и Лунинецкий район, потому что он оттуда родом, а также — «вне конкуренции Гродно», пишет Hrodna.life.

«Задайте ваши вопросы. Потратил на это 6 лет. Все 115 городов, 118 районов, а также сотни деревень и поселков. В сумме около полутысячи населенных пунктов», — написал Артем.

Кроме Беларуси он также посетил еще 10 стран.

Путешествия Артем начинал с пригородных поездов — дизелей и электричек.

«Это было дешево, весело и вообще люблю железную дорогу. Позже стали пользоваться пассажирскими поездами. Когда закончились города, где есть железная дорога — в ход пошли автобусы. Планировать логистику становилось все сложнее. Но к тому времени у друга появилась машина, и все пробелы закрыли поездками на автомобиле. На велосипеде ездил по своему и соседним районам», — рассказал он.

По словам Артема, продолжительность поездок зависела от логистики:

«Ну, каждый раз по-разному. Многое зависело от логистики и расписания БЧ. Областные, конечно, не один день, ну и там я вообще бывал по 5—6 раз в каждом. В большинстве городов достаточно полдня».

Расходы он не подсчитывал:

«Но по факту каждая поездка обходилась в копейки. Пригородные поезда стоят немного и сейчас, а в 2010‑х тем более. Домашняя еда, термос… да и все в принципе».

Также он рассказал, что первое время делал заметки про каждое место. Вел блог, где подробно описывал каждую поездку, интересные места и способы доехать.

«Позже эти очерки превратились в слишком однотипные из-за количества мест, и я перестал этим заниматься».

Одним из самых любимых городов путешественник назвал Гродно. Он отметил атмосферу, архитектуру и личные воспоминания:

«К тому же только в этом городе я проводил время с лучшими людьми в моей жизни».

Среди регионов он также выделил Гродненскую область и части Витебской области, особенно около границы с Литвой. А любимые — Лунинец и Лунинецкий район, «потому что Родина!»

Пользователи спрашивали у Артема и про конкретные места. Например, про Ивье:

«Шикарный [город]. Особенно костел, на который открывается красивый вид с дороги. Не припомню больше города в Беларуси с пересечением четырех религий».

Также его спрашивали про Лиду и использование гидов:

«Нет, никогда и никаких гидов не нанимали. Цель заключалась в самих поездках и желании посмотреть город глазами простого туриста. Маршрут выбирался из популярных ресурсов. Основные достопримечательности — из путеводителей. В Лиде бывал часто, в том числе на Lidbeer».

Отвечая на вопрос про различия между регионами, он отметил:

«Безусловно! И это очень ярко выражено».

Михаил Крутихин
Юрий Федоренко
Ирина Халип
Юрий Федоренко