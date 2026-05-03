Впервые за более чем 25 лет из Германии в Польшу переезжает больше людей, чем наоборот 3.05.2026, 20:20

Что является причиной этих перемен?

Долгое время соседняя с Польшей Германия была символом процветания и привлекала многих людей из других стран. Рабочие места, инфраструктура, процветающая экономика — Германия воспринималась как обещание лучшей жизни. Но цифры за 2024 год свидетельствуют об обратном, рассказывает Euronews.

По данным Федерального статистического управления, в 2024 году из Германии в Польшу переехали 90 807 человек, а из Польши в Германию — 82 082. Так называемый «миграционный путь», который с 1980‑х годов непрерывно двигался в одном направлении, похоже, на данный момент подошел к концу и поменял вектор.

«Не так уж много людей возвращается в Польшу. Реальное изменение заключается в том, что гораздо меньше людей переезжают из Польши в Германию, — объясняет Бастиан Зендхардт, политолог из берлинского отделения Немецкого института Польши. — Хотя эмиграция из Германии в Польшу немного увеличилась, гораздо более весомым фактором отрицательного баланса является то, что приток населения из Польши просто сокращается».

В 2024 году граждане Польши составляли 6,6% иностранного трудоспособного населения Германии — третью по величине группу иностранцев после турок и украинцев. В 2024 году чистая иммиграция этой группы сократилась впервые с момента введения свободного перемещения рабочей силы в 2011 году — чистая миграция упала с плюс 15 000 до минус 11 000 человек.

По данным Института исследований занятости (IAB), около 30,7% поляков, проживающих в Германии, рассматривают возможность покинуть страну. У порядка 4,1 % уже есть конкретные планы по отъезду — из них 68% хотят вернуться в Польшу, особенно из числа молодых людей до 35 лет.

Что же является причиной этих перемен? Зендхардт описывает это как два параллельных процесса: «С одной стороны, факторы притяжения, которые делают Германию привлекательной и привлекают людей из Польши, уменьшились. С другой стороны, уменьшились факторы, побуждающие людей эмигрировать из Польши».

Это согласуется с данными опроса IAB: поляки в качестве основных причин для возможного отъезда из Германии называют общую экономическую ситуацию в Германии (57,7%), политическую ситуацию (56,0%), высокие налоги (45,9%) и дорогую бюрократию (38,0%).

В Польше изменился образ Германии, отмечает Зендхардт: «Долгое время Германия была страной, на которую люди смотрели. Там может быть не очень хорошая погода, у людей не очень хорошее чувство юмора, но вы можете заработать неплохие деньги, и инфраструктурные проекты работают. Сегодня этот образ уже не выдерживает критики. Обещания процветания больше не действуют в Германии».

В то же время Польша стремительно развивается. В настоящее время страна является шестой по величине экономикой в ЕС, а ее экономический рост в прошлом году составил 3,2%, причем прогнозы на 2026 год еще выше. В то время как Германия показала рекордный год в этом десятилетии с ростом в 2,7% — восемь лет назад, — Польша регулярно росла примерно на пять процентов в год.

Если взглянуть на рынок труда, то картина тоже выглядит иначе, чем поколение назад: уровень безработицы в Польше в феврале 2026 года составлял 3,2%, что делает этот показатель одним из самых низких во всем ЕС. В Германии этот показатель составляет 4,0%, а в среднем по ЕС — 5,9%.

Зендхардт говорит об изменении менталитета: «В Польше сейчас совершенно другой дух, когда речь идет о взгляде на будущее. В то время как жители Польши считают, что завтра будет лучше, чем сегодня, жители Германии склонны думать, что завтра будет хуже, чем сегодня. Тот, кто едет из Германии в Варшаву на поезде, попадает в город, где цифровизация повседневной жизни развита гораздо больше, чем здесь».

С 2022 года Польша предлагает налоговые льготы для репатриантов. В рамках так называемой «Ulga na Powrót» (льгота на возвращение) люди, прожившие за границей не менее трех лет, могут претендовать на льготу по подоходному налогу в размере 85 528 злотых (около 19 700 евро) в год в течение четырех лет подряд. Вместе с общей польской льготой, не облагаемой налогом, репатрианты могут зарабатывать до 115 000 злотых (около 26 500 евро) в год без уплаты налогов.

