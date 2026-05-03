3 мая 2026, воскресенье, 20:23
  • 3.05.2026, 20:06
Украина и Финляндия готовятся укрепить оборонное партнерство

Зеленский и премьер Финляндии обсудили усиление ПВО и новый пакет помощи.

Финляндия выделит 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины, а также стороны обсудили усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента Украины, во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо обсудили использование нового пакета помощи. Средства направят прежде всего на усиление украинской ПВО.

«Искренне ценим это, и мы обсудили приоритетные направления нашей защиты - прежде всего в ПВО, - которые можно усилить с помощью этого пакета», - отметил президент.

Глава государства предложил укрепить двустороннее партнерство. В частности, речь идет о подписании соглашения по безопасности в формате Drone Deal.

«Украина готова делиться экспертизой и усиливать тех, кто усиливает нас с самого начала полномасштабного вторжения», - подчеркнул Зеленский.

Также политики коснулись вопроса евроинтеграции Украины. Сейчас существует хорошая возможность открыть переговорные кластеры, и государство этого полностью заслуживает.

