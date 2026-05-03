Украина и Финляндия готовятся укрепить оборонное партнерство
- 3.05.2026, 20:06
Зеленский и премьер Финляндии обсудили усиление ПВО и новый пакет помощи.
Финляндия выделит 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины, а также стороны обсудили усиление противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента Украины, во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо обсудили использование нового пакета помощи. Средства направят прежде всего на усиление украинской ПВО.
«Искренне ценим это, и мы обсудили приоритетные направления нашей защиты - прежде всего в ПВО, - которые можно усилить с помощью этого пакета», - отметил президент.
Глава государства предложил укрепить двустороннее партнерство. В частности, речь идет о подписании соглашения по безопасности в формате Drone Deal.
«Украина готова делиться экспертизой и усиливать тех, кто усиливает нас с самого начала полномасштабного вторжения», - подчеркнул Зеленский.
Также политики коснулись вопроса евроинтеграции Украины. Сейчас существует хорошая возможность открыть переговорные кластеры, и государство этого полностью заслуживает.