закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус Шкурин забил гол и отдал результативный пас в чемпионате Польши

  • 3.05.2026, 19:47
Белорус Шкурин забил гол и отдал результативный пас в чемпионате Польши
Илья Шкурин

Видеофакт.

«Катовице» с белорусским форвардом Ильей Шкуриным нанес поражение «Термалике» в матче 31-го тура чемпионата Польши по футболу.

Катовице — Термалика — 5:1

(Касперкевич, 18-автогол, Шкурин, 22, Маркович, 31, 65, Ковальчик, 58; Запольник, 42).

Хозяева уже в первом тайме забили три гола, причем в двух поучаствовал Шкурин. Он в середине первого тайма упрочил перевес, а затем ассистировал одноклубнику Эману Марковичу.

Для Шкурина этот гол стал девятым в нынешнем сезоне.

«Катовице» вышел на третье место в таблице Д1 Польши. Он уступает два балла «Гурнику», который располагается на второй позиции, и превосходит на одно очко «Ягеллонию».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко