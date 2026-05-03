Белорус Шкурин забил гол и отдал результативный пас в чемпионате Польши 3.05.2026, 19:47

Илья Шкурин

Видеофакт.

«Катовице» с белорусским форвардом Ильей Шкуриным нанес поражение «Термалике» в матче 31-го тура чемпионата Польши по футболу.

Катовице — Термалика — 5:1

(Касперкевич, 18-автогол, Шкурин, 22, Маркович, 31, 65, Ковальчик, 58; Запольник, 42).

Хозяева уже в первом тайме забили три гола, причем в двух поучаствовал Шкурин. Он в середине первого тайма упрочил перевес, а затем ассистировал одноклубнику Эману Марковичу.

Для Шкурина этот гол стал девятым в нынешнем сезоне.

«Катовице» вышел на третье место в таблице Д1 Польши. Он уступает два балла «Гурнику», который располагается на второй позиции, и превосходит на одно очко «Ягеллонию».

