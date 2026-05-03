3 мая 2026, воскресенье, 20:23
Мадяр показал последние удары по российской ПВО

  3.05.2026, 19:32
Роберт Бровди

Видео.

1–2 мая Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) уничтожили четыре средства противовоздушной обороны армии страны-агрессора России. Об этом командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) написал в Facebook.

Беспилотные войска успешно атаковали военные объекты на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

«Начат майский ПВО-пад: два зенитных ракетных комплекса, две радиолокационные станции, шесть комплексов контроля воздушного пространства, тыловые пункты «Рубикон» и «Шторм», телекоммуникационный центр в Мариуполе и т.д.», – говорится в его посте.

Бровди также подтвердил удары по порту Приморск в Ленинградской области.

Всего за апрель подразделение уничтожило 25 ЗРК и 13 единиц комплексов радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

