Мадяр показал последние удары по российской ПВО 3 3.05.2026, 19:32

1,906

Роберт Бровди

Видео.

1–2 мая Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) уничтожили четыре средства противовоздушной обороны армии страны-агрессора России. Об этом командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) написал в Facebook.

Беспилотные войска успешно атаковали военные объекты на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

«Начат майский ПВО-пад: два зенитных ракетных комплекса, две радиолокационные станции, шесть комплексов контроля воздушного пространства, тыловые пункты «Рубикон» и «Шторм», телекоммуникационный центр в Мариуполе и т.д.», – говорится в его посте.

Бровди также подтвердил удары по порту Приморск в Ленинградской области.

Всего за апрель подразделение уничтожило 25 ЗРК и 13 единиц комплексов радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com