3 мая 2026, воскресенье, 20:23
Крупный лесной пожар в Беларуси перекинулся на Литву

  • 3.05.2026, 19:36
Крупный лесной пожар в Беларуси перекинулся на Литву
Иллюстрационное фото

Сильный дым накрыл ряд приграничных литовских деревень.

Крупный лесной пожар вспыхнул вблизи белорусско-литовской границы и распространился на территорию соседнего государства. Литовские экстренные службы уже справились с возгоранием на своей стороне, однако в Беларуси пламя все еще не потушено, из-за чего южные районы Литвы накрыло едким дымом, передает портал Delfi.

Возгорание сухой растительности и лесного массива на белорусской территории неподалеку от литовской деревни Сяновес (Варенский район) началось 2 мая около 16.50. В течение ночи пламя пересекло государственную границу и перекинулось на земли Литвы. К борьбе со стихией оперативно привлекли местных пожарных-спасателей и сотрудников лесного хозяйства.

К шести часам утра воскресенья открытое горение на литовской стороне удалось ликвидировать, однако спасатели продолжают дежурство на месте инцидента. При этом на белорусской стороне лес все еще продолжает гореть.

В результате пожара сильный дым накрыл ряд приграничных литовских деревень. Местные власти отмечают, что населенные пункты буквально «тонут в дыму». Запах гари добрался и до популярного курортного города Друскининкай.

Местные власти разослали жителям экстренные уведомления. В ведомствах предупредили об опасном повышении концентрации твердых частиц в воздухе на юге страны. Специалисты подчеркивают, что прямой угрозы от огня для населения сейчас нет, однако загрязненный воздух представляет опасность для здоровья.

