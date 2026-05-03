В Гомеле пассажир захватил в плен таксиста и обвинил в работе на спецслужбы 1 3.05.2026, 19:17

Что было дальше.

Необычный инцидент произошел в Гомеле: таксист провел сильно пьяного пассажира прямо в дом, но тот внезапно запер дверь, отказался выпускать водителя и стал угрожать ему ножом. Чем закончилось, рассказали в городской прокуратуре, передает местное издание «Белка».

В тот день гомельчанин праздновал день рождения брата и к концу вечеринки едва стоял на ногах. Родные усадили его в такси и дали водителю адрес в частном секторе.

Приехав, пассажир расплатился, но выйти из машины был не в состоянии. Водитель помог ему и провел прямо в дом. Внезапно хозяин стал агрессивен, запер входную дверь с таксистом внутри и стал обвинять его в работе на спецслужбы — якобы он подослан для слежки за ним.

Гомельчанин угрожал заложнику ножом и в какой-то момент заставил звонить отцу, которому тоже начал угрожать прямо по телефону. Однако отец сразу сориентировался и параллельно позвонил в экстренные службы. Там специалисты поняли ситуацию и подсказывали мужчине, что говорить агрессору. Его удалось отвлечь, и таксист смог сбежать.

Дебошир был задержан. Соседи дали показания, отметив, что это далеко не первая его выходка (правда, первая с захватом людей).

Против гомельчанина возбудили уголовное дело об угрозе убийством, ему грозит до трех лет лишения свободы. Дело передано в суд.

