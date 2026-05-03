Европа и Америка: где быстрее всего растет число миллиардеров 3.05.2026, 20:02

Число богачей не подает признаков замедления.

Доля Европы в мировом числе миллиардеров немного вырастет, тогда как на Америку будет приходиться чуть меньше, даже при общем росте состояния. Euronews анализирует бум миллиардеров в 2026–2031 годах.

Число долларовых миллиардеров растет и не подает признаков замедления. Во всем мире их количество увеличилось с 2 723 в 2021 году до 3 110 в 2026-м, то есть на 14 % всего за пять лет.

Темпы, по прогнозам, лишь ускорятся. Согласно докладу Knight Frank Wealth Report за 2026 год, за следующие пять лет число миллиардеров вырастет на 26 % и к 2031-му достигнет 3 915.

Ожидается, что одним из основных двигателей этого роста станет Европа. Количество европейских миллиардеров, как прогнозируется, увеличится с 780 в 2026 году до 994 к 2031-му, что соответствует росту на 27 %.

«Мы становимся свидетелями одного из самых масштабных сдвигов в распределении мирового богатства в новейшей истории», - заявил Лиам Бейли, руководитель глобального исследовательского подразделения Knight Frank.

Но в каких странах число миллиардеров вырастет сильнее всего? И как рост числа миллиардеров в Европе выглядит на фоне стран Америки?

В отчете выделены 20 стран с самым быстрым прогнозируемым ростом. Восемь из них - европейские, и в них доминируют государства Северной Европы.

Из всех 20 стран первое место занимает Саудовская Аравия: показатель там вырастет на 183 %, с 23 до 65 миллиардов к 2031 году.

Страны Северной Европы задают тон росту в Европе

Польша лидирует в Европе. Число миллиардеров там должно более чем удвоиться - с 13 до 29 человек, что означает рост на 123 %.

Швеция занимает второе место в Европе и третье в мире: ожидается рост на 81 %, с 32 до 58 миллиардеров. За ней следует Дания, где их количество увеличится с 12 до 21, то есть на 75 %.

Норвегия укрепляет доминирование Северной Европы: число миллиардеров там вырастет с 17 до 26, на 53 %. Три из четырех европейских стран с самым быстрым ростом относятся к Северной Европе.

В Австрии ожидается рост на 50 % - с 12 до 18 миллиардеров. В Испании показатель увеличится на 40 %, до 53 человек к 2031 году. В Италии, еще одной крупной европейской экономике, число миллиардеров вырастет с 61 до 82.

В Турции, стране-кандидате в члены ЕС, прогнозируется рост на 31 %: с 35 до 46 миллиардеров.

Рейтинг составлен по темпам роста за пятилетний период. Поэтому в нем не представлены крупнейшие экономики, такие как Великобритания, Германия и Франция. Германия, к примеру, в 2025 году возглавляла Европу с 171 миллиардером, по данным Forbes.

Если те же 20 стран упорядочить по общему числу миллиардеров в 2031 году, лидером станет Индия с 313 миллиардерами, за ней последуют Австралия и Сингапур - по 85 каждый.

Среди европейских стран в этом списке лидирует Италия - 82 миллиардера. Швеция, как ожидается, выйдет на 58, обойдя Испанию с ее 53 миллиардерами.

Бейли отмечает, что несмотря на серьезные геополитические потрясения и инфляционное давление, частный капитал проявил поразительную устойчивость. По его словам, последние данные отражают глубокое структурное ускорение процесса накопления богатства во всем мире.

Число миллиардеров: Европа против Америк

По числу миллиардеров лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион: в 2026 году там насчитывается 1 116 человек, или 36 % мирового показателя.

За ним следуют страны Америки с суммарной долей 34 %: на Северную Америку приходится 31 %, на Латинскую - 3 %. На Европу приходится четверть всех миллиардеров мира.

К 2031 году число миллиардеров в Европе увеличится с 780 до 994, вплотную приблизившись к отметке в тысячу человек. Ее доля в мировом объеме немного вырастет - до 25,4 %.

В Северной Америке число миллиардеров также увеличится - с 995 до 1 089, однако ее доля снизится с 31 % до 27,8 %, что сделает регион единственным в мире, где этот показатель упадет.

«На практике мы видим, что накопление богатства ускоряется на фоне все более сложной глобальной экономической ситуации», - сказал Рори Пенн, председатель подразделения Private Office компании Knight Frank.

«Сверхбогатые становятся заметно более мобильными, но перечень рынков, где они действительно чувствуют себя комфортно, инвестируя или размещая семьи, сузился».

Безопасность и верховенство права

В отчете подчеркивается, что наиболее состоятельные семьи теперь распределяют свои активы между несколькими офисами - как правило, в странах Америки, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такой диверсификацией движет глубокая потребность в безопасности и соблюдении верховенства права.

«Несмотря на высокие налоги и политическую непоследовательность в Великобритании, некоторые влиятельные семьи по-прежнему стекаются в Лондон, поскольку „закон по-прежнему остается незыблемым“, тогда как другие глобальные инвесторы все чаще воспринимают Европу как „музей, а не место для инвестиций“, как выразился один австралийский миллиардер, владелец горнодобывающего бизнеса».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com