Анджей Почобут получил высшую государственную награду Польши — Орден Белого Орла

  • 3.05.2026, 12:06
Фото: polsatnews.pl

(Обновлено) Церемония награждения состоялась в Королевском замке в Варшаве.

Во время сегодняшних торжеств по случаю Дня Конституции 3 мая в Королевском замке в Варшаве недавно освобожденный из белорусской тюрьмы журналист Анджей Почобут получил из рук президента Польши Кароля Навроцкого Орден Белого Орла — высшую государственную награду Польши.

Решение о награждении Анджея Почобута Орденом Белого Орла президент Польши Кароль Навроцкий принял еще в День Независимости, 11 ноября 2025 года. Выступая на церемонии вручения наград, он выразил надежду, что сможет лично вручить орден белорусскому журналисту и активисту польского меньшинства в Беларуси.

Как отметил в торжественной речи президент Польши, Анджей Почобут был удостоен этой высшей государственной награды «за борьбу за права человека и непреклонную позицию в противостоянии проявлениям возрождающихся тоталитарных режимов».

Упоминание президентом Польши имени Анджея Почобута вызвало овацию в зале.

— Хочу сказать это прямо, и вы прекрасно знаете, что до того, как стать президентом, я был председателем Института национальной памяти. Я знаю, что такое героизм и стойкость. Я многие годы занимался этой темой. Я осознаю ответственность за такие слова. И я не колеблюсь, как историк и бывший глава ИНП, сказать, что Анджей Почобут — герой и человек несгибаемый, — заявил президент Польши.

— Это человек несгибаемый, который ради польской идентичности, приверженности исторической правде, ради борьбы за права человека и демократию в режиме Лукашенко был готов пойти в тюрьму. Он провел годы в заключении и вернулся победителем. Как человек, который показывает, что часто страдания, которые вы пережили, имеют глубокий смысл и укрепляют силу национального сообщества, — добавил Кароль Навроцкий.

Во вторник на границе Польши и Беларуси состоялся обмен заключенными по формуле «пять на пять», в рамках которого власти в Минске освободили трех поляков и двух граждан Молдовы. Одним из освобожденных был Анджей Почобут — журналист и деятель польского меньшинства в Беларуси, находившийся в заключении с 2021 года.

В ответной речи Анджей Почобут подчеркнул, что высокая награда принадлежат не только ему.

— Получая столь высокую государственную награду, я чувствую себя смущенным, — сказал он. — Я не герой.

Для меня героями являются солдаты Армии Крайовой, за прославление которых меня обвиняли.

Как он добавил, это люди, которые до последнего момента своей жизни защищали независимость, а их память сегодня оскверняется.

— На их фоне я — обычный человек, который, живя в «недостойные» времена, пытается вести себя достойно, — отметил Анджей Почобут.

В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.

В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

