Анджей Почобут официально стал почетным гражданином Варшавы 2.08.2024, 13:12

Анджей Почобут

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Церемония прошла на торжественной сессии Рады Варшавы.

Один из лидеров независимого Союза поляков в Беларуси, политзаключенный и журналист Анджей Почобут официально объявлен почетным гражданином Варшавы.

Церемония прошла на торжественной сессии Рады Варшавы 31 июля в Главном зале Варшавской Политехники, сообщает Charter97.org.

Во время торжественной церемонии, приуроченной к Дню памяти Варшавы накануне 80-й годовщины Варшавского восстания, мэр города Рафал Тшасковский (Rafał Trzaskowski) и спикер Рады Варшавы Ева Малиновска-Групиньска (Ewa Malinowska-Grupińska) вручили свидетельства звания почетного гражданина лауреатам этого года (кроме Анджея Почобута, ими стали четыре участника Варшавского восстания 1944 года). Родственники Анджея Почобута не смогли приехать на церемонию из Беларуси из соображений безопасности.

На торжественной сессии присутствовали также депутаты Рады Варшавы, депутаты польского Сейма и Европарламента, ветераны Варшавского восстания, лауреаты прошлогодних наград и почетные граждане Варшавы, известные общественные и культурные деятели.

Напомним, что решение о присвоении Анджею Почобуту звания почетного гражданина было единогласно принято на 6-й сессии Рады Варшавы 20 июня.

С инициативой о присвоении Анджею Почобуту звания почетного гражданина Варшавы выступил депутатский клуб Гражданской Коалиции (Koalicja Obywatelska) на основании предложения главы Комиссии культуры и продвижения Варшавы Агнешки Вырвал (Agnieszka Wyrwał).

Фото: Władysław Ignatowicz

Фото: Władysław Ignatowicz

Фото: Władysław Ignatowicz

Фото: Władysław Ignatowicz

Фото: Władysław Ignatowicz

Фото: Władysław Ignatowicz

Фото: Władysław Ignatowicz

Фото: Władysław Ignatowicz

Фото: Władysław Ignatowicz

Фото: Władysław Ignatowicz

Анджей Почобут — один из лидеров независимого Союза поляков в Беларуси, историк и журналист. Неоднократно преследовался режимом Лукашенко, в том числе за публикацию статей на сайте Charter97.org.

Политзаключенного задержали 25 марта 2021 года. За публикацию о событиях сентября 1939-го журналиста обвинили в «разжигании вражды по национальному признаку» — так власти оценили то, что он назвал агрессией нападение СССР на Польшу.

Также в материалах уголовного дела фигурировали заявления журналиста в защиту польского меньшинства в Беларуси, статья о подавлении белорусских протестов в 2020-м и текст 2006 года об одном из командиров польского антикоммунистического подполья на Гродненщине.

8 февраля 2023 года Почобут был осужден на 8 лет колонии усиленного режима. В ответ Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью.

Политзаключенному неоднократно предлагали написать прошение о помиловании, но он отказался.

МИД Польши не раз требовал от властей Беларуси немедленно освободить Анджея Почобута.

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