Туапсе и революция Александр Адельфинский

3.05.2026, 12:31

2,338

Хунта в Кремле враждебна не только к соседним странам.

Главнейшее отличие туапсинского расположения нефтяных предприятий – в том, что они встроены в городскую структуру не только полностью, но и самыми опасными частями, буквально втиснуты между домов.

Более того, город расположен по горам и между гор и морем, то есть в нем есть ряд особенностей по микроклимату и циркулированию воздушных масс. Кроме этого, рельеф таков, что водосток устремляется в реку и входит в морские течения. Там все рядом, никому и некуда удалиться от мест катастроф так, чтобы стало безопаснее.

Город выходит к набережной, а она и есть порт со всеми постройками. Порт окаймлен реками Туапсинка (теперь СМИ называют ее просто – река Туапсе) юго-восточнее и рекой Паук северо-западнее, и на берегах обеих рек есть крупные промышленные постройки.

Все это прямо соприкасается с пляжами в сторону Агоя с одной стороны, слева по карте, и в направлении к Сочи по побережью, справа по карте. К чему такие подробности? К тому, что Россией правят не только преступники, но и абсолютно законченные дураки, пусть и хитрые: их хитрость направлена на собственное обогащение и ума им не прибавляет.

Кремль убивает, не глядя, страдающую от российской агрессии Украину. Он же подставляет такие города, как Туапсе, творя там экологические катастрофы. Верховным рашистским бандитам все равно, сколько людей они погубят хоть с какой стороны: они защищены бункерами и ПВО, стянутыми со всей страны к их логовам.

Особая наглядность туапсинской катастрофы ярко показала, насколько хунта враждебна не только к другим странам, но и к той, которую захватила. Хотя, казалось бы, на который-то год открытого военного преступления всем давно могло быть ясно с этой властью значительно больше, чем это прорывается в Интернет сегодня.

Замедленность общественного российского реагирования на любые процессы в стране-агрессоре очевидна. Множество причин тому виной – и историческое имперство, и пониженная эмпатия у населения в целом, и обширность российских территорий, когда «моя хата с краю», и несомненный стокгольмский синдром, приводящий к тому, что население всякий раз не просто нейтрально к преступлениям власти, но и соучаствует в них.

Однако, пусть и с учетом задержек при реагировании буквально на все, реакция очевидна. Очень медленно, частично, с оговорками, население страны, кажется, начинает соображать: эта власть – преступная подстава для народа и угроза, как несломленной Украине, так и всему человечеству.

Когда и если количество подобных тенденций перейдет в качество общественного поведения, необходимо будет, чтобы вместо изнеженного кремлевского ворья к власти не пришли силы, СВОими руками убивавшие украинцев, либо же силы из «группы поддержки», упрекающие нынешнюю хунту в недостаточности зверств.

Эта, нынешняя, власть должна быть отстранена, нейтрализована любым возможным способом. Важно, чтобы ее не заменили в итоге бодрые упыри, совсем и непосредственно, буквально, по локоть в крови. В любом варианте, демократически, либерально мыслящим силам необходимо сосредоточиться на моменте, когда власть «зависнет» в процессе ее потенциальной смены либо в период ее начальной деятельности. Один рашизм не должен прийти на место другому.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com