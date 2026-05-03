Минчане дождались настоящего тепла 3.05.2026, 13:38

Цветущий репортаж из Лошицкого парка.

Погода знатно прокатила нас на эмоциональных качелях на этой неделе: то снег, то +20° и почти по-летнему пригревающее солнце. Если не хотите разочароваться — не смотрите прогноз на грядущий месяц. Лучше открывайте фоторепортаж из Лошицкого парка от фотографа Onliner Александра Ружечки. Цветущие деревья, птицы и красивые минчане — все в одном месте.

Вроде выходные, а праздно гуляющих нет. Все при делах: у кого-то фотосессия, у других — спорт, у третьих — новая книга. В крайнем случае — загар и потребление витамина D.

Пернатые тоже заняты: обустраивают свои хоромы, следят, не уронил ли кто из двуногих чего вкусненького.

Мохнатые в это время охраняют своих любимых хозяев.

Этот пьянящий аромат — он от вишни или в воздухе витает любовь, не знаете?

