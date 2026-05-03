События в Беларуси напугали Путина 1 3.05.2026, 14:19

3,762

Все диктаторы ходят по торфяному пожару.

Профессор Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов объяснил, как события в Беларуси в 2020 году повлияли на российскую власть и решение начать войну в Украине.

— Я считаю, что события в Беларуси имели колоссальное значение, — отмечает Владимир Пастухов в интервью на «Живом гвозде». — Если мы берем этот параметр «война», сдвиг по фазе в сторону тоталитарной системы, то можно сказать, что события в Беларуси сыграли с двух сторон сразу.

Во-первых, они напугали. Они сыграли ту же роль, которую события в Киеве 2004 года сыграли в подвижке тогдашнего Путина к тому, что позже было названо суверенной демократией.

События в Беларуси напугали, они еще раз напомнили, что все политики, политический класс ходит по торфяному пожару — вроде как бы не слышно, не видно, но под тобой где-то в 20 см температура может быть 1000°. И одно неловкое движение – слишком сильно топнул ножкой – и ты провалился и сгорел.

Вот это и сыграло свою роль на пользу охранительной партии в России. Да не только в России, все смотрели. Потому они сказали: «Ребята, вот это бывает с теми, кто не докручивает гайки до конца».

Однако, по мнению политолога, гайки в Беларуси не докрутили с обеих сторон.

— Ситуация во многом показала, что если ты не относишься к революции серьезно, именно как революции, если не понимаешь, в чем ее суть, то ты проигрываешь всегда. И власть это тоже уловила. Она поняла, что есть предел, когда можно иметь дело с замечательными людьми, которые молятся на ненасильственный приход к власти. Гандизм такой, — поясняет Пастухов.

Но Ганди, для которого ненасилие было формой борьбы, по мнению политолога, просто понимал, с каким обществом он имеет дело.

— Если бы он имел дело с другим обществом, например, с русским царем, он бы вел себя совершенно иначе, — считает Пастухов. — Британцы в тот момент уже были другими и то зверство, которое демонстрировали 100 лет тому назад, не могли себе позволить. И Ганди это учитывал. Это сработало лучше, чем прямая сила, потому что иначе бы он спровоцировал ответ большей силы и был бы какой-нибудь Алжир.

Именно поэтому, считает политолог, режим в России на примере Беларуси осознал, с кем и как именно надо бороться.

— Власть поняла, как важно сепарировать тех, кто призывает к ненасильственной борьбе, и тех, кто поднимает революцию по-ленински. И отсюда выросло вот это направление борьбы с терроризмом, экстремизмом, которое сейчас развивается. Это тоже стало понятно по опыту Беларуси. Поэтому влияние (событий — прим. С) колоссальное. И, с моей точки зрения, ситуация с Навальным, не пошла бы тем путем, которым она пошла, если бы не было событий в Беларуси. Это такие взаимосвязанные вещи, — заключает Владимир Пастухов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com