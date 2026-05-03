Белорусский онколог рассказал, нужно ли вакцинировать мальчиков от вируса папилломы человека 1 3.05.2026, 14:59

Вопрос активно обсуждается.

Заместитель директора по лечебной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Мавричев сказал в эфире телеканала «РТР-Беларусь», нужно ли вакцинировать мальчиков от вируса папилломы человека, как и девочек в 11 лет.

По словам специалиста, этот вопрос обсуждается и идут исследования. Потому каждая страна сама принимает решение по данному вопросу – целесообразности вакцинации от ВПЧ мальчиков.

«Но есть данные, что если мы вакцинируем всех девочек, создается иммунная прослойка, которая препятствует циркуляции вируса. И если все девочки будут вакцинированы, то вирус не будет гулять. И за счет этого не будут мальчики страдать. Поэтому ситуация требует дополнительных исследований, изучения», - говорит Мавричев.

В целом же, замечает онколог, белорусам стоит выполнять рекомендации врачей и воспользоваться тем, что предлагает государство в области профилактики вируса папилломы человека. Это мазок из шейки матки на ПАП-тестирование в возрасте 21 года, а затем 24 и 27 лет. А с 30 лет каждые пять лет – обязательный ВПЧ-тест.

«И если у вас есть дети, то рассмотреть вопрос о том, чтобы вакцинировать девочек от вируса папилломы человека в возрасте 11 лет. Это тоже обязательно. Мы таким образом избавим наших детей, наше будущее от такой серьезной проблемы, как рак шейки матки, - подчеркнул онколог, напомнив, что вакцинация девочек от ВПЧ входит в Национальный календарь прививок, и добавил: - Пока девочки, которые сейчас вакцинироваться начали, не вырастут, программа диспансеризации должна работать».

Также Сергей Мавричев сообщил о доказанности того, что рак шейки матки вызывается вирусом папилломы человека. За это в 1987 году Харальду цур Хаузену была вручена Нобелевская премия. Онколог рассказал о передаче названного вируса:

«Как правило, половым путем, но доказан сейчас и контактно-бытовой путь передачи. И с вирусом папилломы человека, в принципе, встречается каждый человек на Земле. У 90 % людей срабатывает иммунитет. У 10 % женщин по каким-то причинам этот иммунитет не срабатывает».

По словам специалиста, есть две программы профилактики: первичная (вакцинация создание искусственного иммунитета) и вторичная (когда пролечивают заболевание на предраковой стадии).

К слову, также белорусский врач заметил: онкологи считают, что болевший раком есть в анамнезе каждой семьи.

