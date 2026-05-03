закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский онколог рассказал, нужно ли вакцинировать мальчиков от вируса папилломы человека

1
  • 3.05.2026, 14:59
Белорусский онколог рассказал, нужно ли вакцинировать мальчиков от вируса папилломы человека

Вопрос активно обсуждается.

Заместитель директора по лечебной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Мавричев сказал в эфире телеканала «РТР-Беларусь», нужно ли вакцинировать мальчиков от вируса папилломы человека, как и девочек в 11 лет.

По словам специалиста, этот вопрос обсуждается и идут исследования. Потому каждая страна сама принимает решение по данному вопросу – целесообразности вакцинации от ВПЧ мальчиков.

«Но есть данные, что если мы вакцинируем всех девочек, создается иммунная прослойка, которая препятствует циркуляции вируса. И если все девочки будут вакцинированы, то вирус не будет гулять. И за счет этого не будут мальчики страдать. Поэтому ситуация требует дополнительных исследований, изучения», - говорит Мавричев.

В целом же, замечает онколог, белорусам стоит выполнять рекомендации врачей и воспользоваться тем, что предлагает государство в области профилактики вируса папилломы человека. Это мазок из шейки матки на ПАП-тестирование в возрасте 21 года, а затем 24 и 27 лет. А с 30 лет каждые пять лет – обязательный ВПЧ-тест.

«И если у вас есть дети, то рассмотреть вопрос о том, чтобы вакцинировать девочек от вируса папилломы человека в возрасте 11 лет. Это тоже обязательно. Мы таким образом избавим наших детей, наше будущее от такой серьезной проблемы, как рак шейки матки, - подчеркнул онколог, напомнив, что вакцинация девочек от ВПЧ входит в Национальный календарь прививок, и добавил: - Пока девочки, которые сейчас вакцинироваться начали, не вырастут, программа диспансеризации должна работать».

Также Сергей Мавричев сообщил о доказанности того, что рак шейки матки вызывается вирусом папилломы человека. За это в 1987 году Харальду цур Хаузену была вручена Нобелевская премия. Онколог рассказал о передаче названного вируса:

«Как правило, половым путем, но доказан сейчас и контактно-бытовой путь передачи. И с вирусом папилломы человека, в принципе, встречается каждый человек на Земле. У 90 % людей срабатывает иммунитет. У 10 % женщин по каким-то причинам этот иммунитет не срабатывает».

По словам специалиста, есть две программы профилактики: первичная (вакцинация создание искусственного иммунитета) и вторичная (когда пролечивают заболевание на предраковой стадии).

К слову, также белорусский врач заметил: онкологи считают, что болевший раком есть в анамнезе каждой семьи.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко