Жара под 30 градусов ожидается в Беларуси 4 мая

Жара под 30 градусов ожидается в Беларуси 4 мая1
- 3.05.2026, 15:43
- 1,002
Преимущественно без осадков.
В понедельник, 4 мая, в Беларуси погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе южных широт, сообщает pogoda.by.
Прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западным, умеренным, но местами порывистым. Ночью ожидается от +7 до +13, а днем воздух прогреется от +22 до +28.
Во вторник, 5 мая, ночью в отдельных районах по северо-западу, утром и днем местами по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди. А днем в отдельных районах прогнозируют грозы. Еще будет порывистый ветер. Ночью температура прогнозируется от +7 до +13, а днем - от +21 до +28. Но не везде будет так жарко. Местами ожидается от +18 до +20.