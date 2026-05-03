закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГАИ в Беларуси взялась за электросамокатчиков

  • 3.05.2026, 15:22
ГАИ в Беларуси взялась за электросамокатчиков

Будут ли «письма счастья»?

Электросамокатчики больше не смогут «беспредельничать» на дорогах безнаказанно.

За ними будут следить через камеры фиксации.

А если нарушения увидят, то водителям СПМ придет штраф.

В Беларуси вступили новые правила для пользователей кикшеринга, пишет портал news.by.

Следить за их выполнением в столице собираются в том числе с помощью камер фиксации.

Последствия нарушений довольно серьезные.

Что за новые правила для электросамокатов

Одно из новых правил касается парковки арендных электросамокатов.

Теперь их можно оставлять только в специальных местах – все сервисы привязаны к ним.

Появились и новые «тихие зоны», где движение вовсе запрещено. Это, например, участок на улице Кирова.

Всего же в Минске около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где нельзя управлять средствами персональной мобильности.

Что такое «тихие зоны»

В городе определили лимит на скорость передвижения самокатчиков в некоторых зонах – их назвали "тихими".

Здесь можно ездить до 7 км/ч.

Есть и те площади, где движение на СПМ и вовсе запрещено. К таким относятся парки Победы, Челюскинцев и Горького.

Спешиваться при пересечении проезжей части теперь обязательно. Делать этого не нужно только на регулируемом пешеходном переходе, оборудованном велосветофором или информационной табличкой.

Как накажут за нарушения электросамокатчиков

Всего в Минске более 15 тыс. прокатных СПМ.

За нарушение новых правил могут вынести предупреждение, выдать штраф и навсегда заблокировать в кикшеринговом приложении.

Следить за выполнением норм будут не только во время рейдов, но и по камерам.

Владельцам же персональных самокатов ГАИ напоминает, что максимальная скорость движения – 25 км/ч. Грубым нарушением является и езда на одном самокате вдвоем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко