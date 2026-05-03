ГАИ в Беларуси взялась за электросамокатчиков
- 3.05.2026, 15:22
Будут ли «письма счастья»?
Электросамокатчики больше не смогут «беспредельничать» на дорогах безнаказанно.
За ними будут следить через камеры фиксации.
А если нарушения увидят, то водителям СПМ придет штраф.
В Беларуси вступили новые правила для пользователей кикшеринга, пишет портал news.by.
Следить за их выполнением в столице собираются в том числе с помощью камер фиксации.
Последствия нарушений довольно серьезные.
Что за новые правила для электросамокатов
Одно из новых правил касается парковки арендных электросамокатов.
Теперь их можно оставлять только в специальных местах – все сервисы привязаны к ним.
Появились и новые «тихие зоны», где движение вовсе запрещено. Это, например, участок на улице Кирова.
Всего же в Минске около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где нельзя управлять средствами персональной мобильности.
Что такое «тихие зоны»
В городе определили лимит на скорость передвижения самокатчиков в некоторых зонах – их назвали "тихими".
Здесь можно ездить до 7 км/ч.
Есть и те площади, где движение на СПМ и вовсе запрещено. К таким относятся парки Победы, Челюскинцев и Горького.
Спешиваться при пересечении проезжей части теперь обязательно. Делать этого не нужно только на регулируемом пешеходном переходе, оборудованном велосветофором или информационной табличкой.
Как накажут за нарушения электросамокатчиков
Всего в Минске более 15 тыс. прокатных СПМ.
За нарушение новых правил могут вынести предупреждение, выдать штраф и навсегда заблокировать в кикшеринговом приложении.
Следить за выполнением норм будут не только во время рейдов, но и по камерам.
Владельцам же персональных самокатов ГАИ напоминает, что максимальная скорость движения – 25 км/ч. Грубым нарушением является и езда на одном самокате вдвоем.