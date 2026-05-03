ГАИ в Беларуси взялась за электросамокатчиков 3.05.2026, 15:22

Будут ли «письма счастья»?

Электросамокатчики больше не смогут «беспредельничать» на дорогах безнаказанно.

За ними будут следить через камеры фиксации.

А если нарушения увидят, то водителям СПМ придет штраф.

В Беларуси вступили новые правила для пользователей кикшеринга, пишет портал news.by.

Следить за их выполнением в столице собираются в том числе с помощью камер фиксации.

Последствия нарушений довольно серьезные.

Что за новые правила для электросамокатов

Одно из новых правил касается парковки арендных электросамокатов.

Теперь их можно оставлять только в специальных местах – все сервисы привязаны к ним.

Появились и новые «тихие зоны», где движение вовсе запрещено. Это, например, участок на улице Кирова.

Всего же в Минске около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где нельзя управлять средствами персональной мобильности.

Что такое «тихие зоны»

В городе определили лимит на скорость передвижения самокатчиков в некоторых зонах – их назвали "тихими".

Здесь можно ездить до 7 км/ч.

Есть и те площади, где движение на СПМ и вовсе запрещено. К таким относятся парки Победы, Челюскинцев и Горького.

Спешиваться при пересечении проезжей части теперь обязательно. Делать этого не нужно только на регулируемом пешеходном переходе, оборудованном велосветофором или информационной табличкой.

Как накажут за нарушения электросамокатчиков

Всего в Минске более 15 тыс. прокатных СПМ.

За нарушение новых правил могут вынести предупреждение, выдать штраф и навсегда заблокировать в кикшеринговом приложении.

Следить за выполнением норм будут не только во время рейдов, но и по камерам.

Владельцам же персональных самокатов ГАИ напоминает, что максимальная скорость движения – 25 км/ч. Грубым нарушением является и езда на одном самокате вдвоем.

