Госсекретарь США Марко Рубио сыграл DJ-сет на свадьбе

Госсекретарь США Марко Рубио сыграл DJ-сет на свадьбе1
- 3.05.2026, 15:49
Госсекретарь США Марко Рубио выступил в роли диджея на семейной свадьбе, сообщил заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино в соцсети Х.
На видео, опубликованном Скавино, запечатлено, как Рубио находится за ноутбуком в наушниках и включает электронную музыку, в то время как гости танцуют. Скавино написал, что Рубио «также работает на свадьбах», и добавил, что это произошло «несколько минут назад, за кулисами».
Daily Mail уточняет, что трек, который звучит на видео, — Shiver Джона Саммита и HAYLA. Издание отмечает, что Рубио называют «секретарем всего» из-за широкого круга обязанностей в администрации Трампа помимо должности госсекретаря.
Летом 2025 года Трамп, как писала New York Post, протестировал звуковую систему на новой террасе Белого дома, включив плейлист в присутствии журналистов. Он проигрывал в том числе композиции Whiter Shade of Pale группы Procol Harum и Are You Lonesome Tonight? Элвиса Пресли, а также You Are So Beautiful Джо Кокера и арию Nessun dorma в исполнении Лучано Паваротти.
MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026
Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG