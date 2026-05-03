3 мая 2026, воскресенье, 17:14
Госсекретарь США Марко Рубио сыграл DJ-сет на свадьбе

  3.05.2026, 15:49
Марко Рубио
Фото: Reuters

Видеофакт.

Госсекретарь США Марко Рубио выступил в роли диджея на семейной свадьбе, сообщил заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино в соцсети Х.

На видео, опубликованном Скавино, запечатлено, как Рубио находится за ноутбуком в наушниках и включает электронную музыку, в то время как гости танцуют. Скавино написал, что Рубио «также работает на свадьбах», и добавил, что это произошло «несколько минут назад, за кулисами».

Daily Mail уточняет, что трек, который звучит на видео, — Shiver Джона Саммита и HAYLA. Издание отмечает, что Рубио называют «секретарем всего» из-за широкого круга обязанностей в администрации Трампа помимо должности госсекретаря.

Летом 2025 года Трамп, как писала New York Post, протестировал звуковую систему на новой террасе Белого дома, включив плейлист в присутствии журналистов. Он проигрывал в том числе композиции Whiter Shade of Pale группы Procol Harum и Are You Lonesome Tonight? Элвиса Пресли, а также You Are So Beautiful Джо Кокера и арию Nessun dorma в исполнении Лучано Паваротти.

