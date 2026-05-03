3 мая 2026, воскресенье, 17:15
Ученые: Африканский континент неотвратимо раскалывается на две части

  • 3.05.2026, 16:45
Африка разделится на два континента быстрее, чем думали раньше.

Африканский континент неотвратимо раскалывается на две части — и этот процесс идет быстрее, чем предполагали ученые. Геологи из Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) обнаружили, что земная кора в зоне Туркана в Кении достигла критической толщины, после которой образование нового океана — лишь вопрос времени, пишет ScienceAlert.

Африканский континент уже давно делится на две тектонические плиты: массивную Нубийскую на западе и меньшую Сомалийскую на востоке. Именно по зоне их расхождения и проходит так называемая Восточно-Африканская рифтовая система (зона Туркана, расположенная на западе Кении).

— Мы выяснили, что рифтинг (процесс растяжения земной коры, приводящий к образованию континентов. — Прим. ред.) в этой зоне продвинулся дальше, а кора, [по-видимому, оказалась] тоньше, чем кто-либо признавал раньше. Восточная Африка зашла в процессе разлома дальше, чем считалось прежде, — говорит геофизик Кристиан Роуэн.

Вместе с коллегами Роуэн изучил сейсмические данные по одному из участков этой системы — рифту Туркана, протянувшемуся через Кению и Эфиопию. Оказалось, что в центре разлома кора Земли составляет всего около 13 километров в толщину. По краям той же зоны она достигает более 35 километров.

Это принципиальная разница: когда кора истончается до отметки примерно в 15 километров, она вступает в стадию, которую геологи называют «шейкообразованием» — по аналогии с тем, как материал растягивается перед разрывом. После этого раскол континента становится неизбежным.

— Чем тоньше становится кора, тем она слабее — а это лишь ускоряет рифтинг, — поясняет Роуэн.

Через несколько миллионов лет начнется следующая стадия: кора растянется настолько, что сквозь нее прорвется магма, которая застынет и образует новое морское дно. В образовавшуюся впадину начнут поступать воды Индийского океана — так и появится новый океан. Этот процесс уже идет в Афарской впадине на северо-востоке Африки.

По подсчетам ученых, рифт Туркана вошел в нынешнюю стадию примерно четыре миллиона лет назад. И здесь обнаруживается неожиданная связь с историей человечества.

Именно в этом районе находят одни из самых ранних ископаемых останков предков человека — и долгое время считалось, что место само по себе было особым для эволюции. Теперь же ученые предлагают другое объяснение: когда кора начала истончаться, в зоне разлома резко ускорилось накопление осадочных пород — а это идеальные условия для сохранения ископаемых.

Иными словами, рифт Туркана мог оказаться богат останками предков человека не потому, что здесь происходило что-то особенное в их жизни, а потому что благодаря особенностям местности они хорошо сохранились.

