3 мая 2026, воскресенье, 17:20
Российский генерал Аверьянов, который считался убитым, появился на церемонии передачи Гвинее военной техники

  • 3.05.2026, 17:15
Фото: Агентство. Новости / Telegram

Фотофакт.

Генерал ГРУ Андрей Аверьянов, которого считали убитым во время атаки на корабль теневого флота с баз в Ливии, принял участие в церемонии передачи военной техники РФ вооруженным силам Гвинеи.

Об этом пишет «Агентство. Новости» в воскресенье, 3 мая, ссылаясь на фото, опубликованные администрацией президента страны.

В церемонии, которая состоялась в пятницу, 1 мая, приняли участие президент Гвинеи Мамади Думбуя, премьер-министр Амаду Ури Бах и другие высокопоставленные чиновники страны. С российской стороны на мероприятии были посол РФ в Республике Гвинея и старший представитель Министерства обороны России, который также был спецпосланником российского диктатора Владимира Путина.

На фото можно увидеть, что российский генерал стоит рядом с гвинейскими чиновниками, а также осматривает вместе с чиновниками переданное оружие и обмундирование. На другом фото можно увидеть, как Аверьянов выступает с трибуны с обращением.

В сообщении говорится, что Гвинея закупила в России военную форму, тяжелые каски, бронежилеты, боевые ботинки, современные беспилотники и другое оборудование для ведения боевых действий, наблюдения и противовоздушной обороны.

Андрей Аверьянов возглавляет воинскую часть № 29155, которая отвечает за диверсии за рубежом.

3 апреля французское радио RFI со ссылкой на «информированные ливийские источники» сообщило, что украинские войска с ливийских баз атаковали два российских корабля теневого флота, среди которых был танкер QENDIL, по которому нанесли удар 19 декабря. В результате этого удара, утверждало RFI, погиб генерал Аверьянов.

«Французское радио» со ссылкой на источники писало, что Ливия заключила соглашение с Украиной о размещении 200 украинских военных на трех объектах на своей территории. В обмен Украина должна была предоставить обучение в сфере беспилотников и инвестиции.

