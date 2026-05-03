СМИ: Глава Пентагона испытывает паранойю из-за Трампа 3.05.2026, 18:06

Пит Хегсет боится, что президент США его уволит.

Глава Пентагона Пит Хегсет испытывает параноидальный страх, опасаясь, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп его уволит. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Хегсет все больше отстраняется от аппарата чиновников Пентагона. Глава ведомства ограничился узким кругом близких людей и их родственников.

Источники рассказали, что на ряд мероприятий Хегсет приходит с женой Дженнифер. Среди других близких к нему лиц - его брат Фил, назначенный им старшим советником, адвокат Тим Парлаторе и бывший морпех Рики Бьюриа.

29 апреля исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Ирана сейчас составляют $25 млрд.

