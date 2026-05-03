3 мая 2026, воскресенье, 19:07
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

  • 3.05.2026, 18:50
Опрос.

Общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до рекордно низкого уровня за все два срока нахождения его у власти — до 37%. Такие данные были получены в ходе совместного опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos.

Согласно результатам исследования, против политики американского лидера выступают 62% опрошенных жителей США. 66% респондентов не одобряют его действия в отношении Ирана, экономическую политику поддерживают только 34% участников опроса. Рейтинг одобрения президента по вопросам инфляции упал до 27%.

В The Washington Post отметили, что ослабление позиций Трампа ставит под угрозу места республиканцев в Палате представителей и в Сенате на выборах 3 ноября 2026 года.

