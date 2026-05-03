В Индии церемониальный слон напал на людей и повредил транспорт возле храма 3.05.2026, 19:08

Иллюстрационное фото

Видеофакт.

В городе Кочи (Индия) слон, которого привели в храм, внезапно начал вести себя агрессивно, напал на людей и повредил транспорт. Об этом 1 мая сообщило индийское агентство PTI.

Инцидент произошел в пятницу, 1 мая, в районе Кидангур в Ангамали недалеко от Кочи. Как сообщает PTI со ссылкой на полицию, слон напал на нескольких человек. В результате один человек погиб, еще как минимум один пострадал, в том числе погонщик (махаут), получивший травмы.

На видеозаписях инцидента, которые транслировали по телеканалам и впоследствии распространили в соцсетях, видно, как огромное животное атаковало автомобили, припаркованные возле храма.

Как сообщила британская газета The Sun, инцидент длился примерно два часа. По ее данным, слон вырвался из цепей вскоре после прибытия в храм и начал крушить все вокруг, в частности переворачивал автомобили, скутеры и повредил стену одного из домов.

Издание также пишет, что 40-летний мужчина, который привез животное в храм, погиб после того, как слон его затоптал. Еще один мужчина получил ранения и находится на лечении.

Как сообщает PTI, на место происшествия прибыло специальное подразделение лесного департамента, которое занимается контролем за слонами. Правоохранители принимают меры, чтобы не допустить выхода животного за пределы храмовой территории в густонаселенные районы.

По данным The Sun, впоследствии слона удалось успокоить с помощью транквилизаторов и привязать вблизи храма.

Причины агрессивного поведения животного устанавливаются.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com