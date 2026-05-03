В МИД Германии призвали Иран отказаться от ядерного оружия

В МИД Германии призвали Иран отказаться от ядерного оружия4
- 3.05.2026, 19:14
И открыть Ормузский пролив.
Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин и Вашингтон разделяют «одну и ту же цель» в отношении Ирана. В частности, речь о ядерном оружии и Ормузском проливе.
Об этом сообщает CNN.
У себя в соцсетях Вадефуль рассказал, что сегодня у него состоялся телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. В ходе этой беседы немецкий министр подчеркнул, что Берлин поддерживает решение вопроса путем переговоров.
«Как близкий союзник США, мы разделяем одну и ту же цель: Иран должен полностью и достоверно отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив», - написал Вадефуль, сообщив, что он сказал иранскому коллеге.
CNN отмечает, что эти слова главы немецкого МИД сближают Германию и США в период дипломатической напряженности между странами.