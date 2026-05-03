закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Папа Римский Лев XIV осудил нарушения свободы слова

  • 3.05.2026, 18:16
Папа Римский Лев XIV осудил нарушения свободы слова
Лев XIV
Фото: Getty Images

Понтифик сделал заявление во Всемирный день свободы прессы.

Папа Римский Лев XIV во Всемирный день свободы прессы осудил нарушения свободы слова и почтил память журналистов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день свободы прессы... к сожалению, это право часто нарушается, иногда вопиющим образом, иногда в более скрытых формах», — сказал он в проповеди после еженедельной воскресной молитвы.

Папа призвал верующих помнить о журналистах и репортерах, не выживших во время работы в горячих точках.

В своих прошлых выступлениях глава Католической церкви называл журналистику опорой общества и демократии, а информацию — общественным благом, которое нужно защищать и оберегать от манипуляций.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко