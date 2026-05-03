Папа Римский Лев XIV осудил нарушения свободы слова 3.05.2026, 18:16

Понтифик сделал заявление во Всемирный день свободы прессы.

Папа Римский Лев XIV во Всемирный день свободы прессы осудил нарушения свободы слова и почтил память журналистов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день свободы прессы... к сожалению, это право часто нарушается, иногда вопиющим образом, иногда в более скрытых формах», — сказал он в проповеди после еженедельной воскресной молитвы.

Папа призвал верующих помнить о журналистах и репортерах, не выживших во время работы в горячих точках.

В своих прошлых выступлениях глава Католической церкви называл журналистику опорой общества и демократии, а информацию — общественным благом, которое нужно защищать и оберегать от манипуляций.

