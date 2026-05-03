Ученые: Городские птицы больше боятся женщин, чем мужчин

Ученые: Городские птицы больше боятся женщин, чем мужчин2
- 3.05.2026, 18:12
Ученые обнаружили неожиданную особенность поведения городских птиц: они быстрее улетают при приближении женщин, чем мужчин. Причины такого различия пока остаются неизвестными, пишет EurekAlert.
В исследовании участвовали мужчины и женщины, одинаково одетые и примерно одного роста. Они медленно подходили к птицам в городских парках и зеленых зонах, а ученые фиксировали дистанцию, на которой птицы начинали улетать — так называемую дистанцию начала бегства.
Выяснилось, что мужчины в среднем могли подойти к птицам примерно на метр ближе, чем женщины, прежде чем те улетали. Этот результат оказался устойчивым во всех странах и для всех 37 изученных видов — от осторожных сорок до более «спокойных» голубей.
Среди исследованных видов были, например, большая синица, домовый воробей и черный дрозд — типичные обитатели европейских городов.
По словам одного из авторов работы, профессора Дэниела Блумстайна из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, результаты выглядят убедительно, но объяснить их пока невозможно. «Мы видим, что птицы реагируют по-разному в зависимости от пола человека, но у нас нет окончательного ответа, почему это происходит», — отметил он.
Ученые предполагают, что птицы могут ориентироваться на тонкие различия — например, особенности походки, формы тела или даже запаха. Однако все эти гипотезы пока остаются на уровне предположений.
Соавтор исследования Янина Бенедетти подчеркнула, что результаты ставят под сомнение распространенное в науке представление о «нейтральности» наблюдателя. По ее словам, животные могут по-разному реагировать на людей, и это стоит учитывать при поведенческих исследованиях.
Всего в рамках работы было проведено более 2700 наблюдений. Несмотря на это, авторы подчеркивают, что результаты пока предварительные и требуют дополнительного подтверждения.
Тем не менее исследование показывает, что даже привычные городские птицы обладают более сложными механизмами оценки окружающей среды, чем считалось ранее.
Исследование провела международная группа специалистов, результаты опубликованы в журнале People and Nature. Эксперимент проходил в пяти европейских странах — Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании.