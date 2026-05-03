3 мая 2026, воскресенье, 18:51
Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту новый военный спутник Польши

  • 3.05.2026, 17:40
Фото: ICEYE

Спутник улучшит разведывательные возможности страны.

Новый военный спутник Польши достиг околоземной орбиты в утром 3 мая на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Об этом сообщается на сайте TVP World.

Спутник для польских вооруженных сил был построен польско-финской компанией ICEYE. Это четвертое такое устройство Польши, оно предназначено для усиления способности Варшавы наблюдать за землей как днем, так и в темноте, а также при неблагоприятной погоде, сообщается в статье.

Ракета со спутником покинула космическую базу Ванденберг в Калифорнии 3 мая незадолго до 10:00 утра по Минску. В целом эта ракета несла 45 спутников, после запуска каждого из них SpaceX во время прямой трансляции объявляла его название и сообщала, что «развертывание подтверждено».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что спутник улучшит разведывательные возможности страны.

«Мы строим военную радиолокационную группировку POLSARIS, которая предоставит Польским вооруженным силам новые возможности визуализации Земли. Это обеспечивает ощутимую поддержку оперативным силам и всей системе национальной безопасности», — написал он на своей странице в соцсети X.

Радиолокационная группировка POLSARIS использует технологию радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), которая позволяет спутникам получать изображения сквозь облака, дым и туман, в отличие от стандартных оптических систем.

Первый спутник ICEYE для польских вооруженных сил — часть соглашения о сотрудничестве под названием MikroSAR — вышел на орбиту 28 ноября 2025 года, а еще два — в марте 2026 года.

Миссия SpaceX 3 мая также помогла вывести на орбиту EYCORE-1, спутник варшавской польской космической компании Eycore, которая специализируется на технологии радиолокационного изображения. Такие системы используются для военного мониторинга, защиты критической инфраструктуры, отслеживания кораблей и оценки ущерба после стихийных бедствий.

