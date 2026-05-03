Австралийская авиакомпания запускает самый долгий рейс в мире 3.05.2026, 17:24

2,380

Сколько он длится?

Австралийская авиакомпания Qantas готовится запустить самые длинные беспосадочные авиарейсы в мире продолжительностью около 22 часов. Об этом 27 апреля сообщает Unilad.

Первые рейсы в рамках проекта Project Sunrise планируют начать в 2027 году. Это будут перелеты Сидней – Лондон и Сидней – Нью-Йорк одинаковой длительности. Хотя маршрут Лондон – Сидней пользуется популярностью, сейчас пассажирам обычно приходится делать пересадки в аэропортах таких стран, как Сингапур, Таиланд или ОАЭ.

Для сверхдальних рейсов Qantas использует самолеты Airbus A350-1000. Первый лайнер уже собран во Франции и проходит испытания перед коммерческим запуском. На борту смогут разместиться 238 пассажиров вместо стандартных 300: часть кресел уберут ради увеличенного пространства для ног и специальных зон между эконом- и премиум-классом. В первом классе пассажирам предложат отдельную кровать, кресло, гардероб и 32-дюймовый экран.

В компании заявили, что новые рейсы позволят сократить время перелета между Австралией и Европой или США примерно на четыре часа. По оценкам главы Qantas Ванессы Хадсон, билеты экономкласса могут стоить примерно на 20% дороже нынешних рейсов с пересадками.

Сейчас рекорд самого длинного прямого рейса принадлежит Singapore Airlines – перелет между Сингапуром и Нью-Йорком длится чуть более 18 часов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com