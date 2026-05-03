закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Австралийская авиакомпания запускает самый долгий рейс в мире

  • 3.05.2026, 17:24
  • 2,380
Австралийская авиакомпания запускает самый долгий рейс в мире

Сколько он длится?

Австралийская авиакомпания Qantas готовится запустить самые длинные беспосадочные авиарейсы в мире продолжительностью около 22 часов. Об этом 27 апреля сообщает Unilad.

Первые рейсы в рамках проекта Project Sunrise планируют начать в 2027 году. Это будут перелеты Сидней – Лондон и Сидней – Нью-Йорк одинаковой длительности. Хотя маршрут Лондон – Сидней пользуется популярностью, сейчас пассажирам обычно приходится делать пересадки в аэропортах таких стран, как Сингапур, Таиланд или ОАЭ.

Для сверхдальних рейсов Qantas использует самолеты Airbus A350-1000. Первый лайнер уже собран во Франции и проходит испытания перед коммерческим запуском. На борту смогут разместиться 238 пассажиров вместо стандартных 300: часть кресел уберут ради увеличенного пространства для ног и специальных зон между эконом- и премиум-классом. В первом классе пассажирам предложат отдельную кровать, кресло, гардероб и 32-дюймовый экран.

В компании заявили, что новые рейсы позволят сократить время перелета между Австралией и Европой или США примерно на четыре часа. По оценкам главы Qantas Ванессы Хадсон, билеты экономкласса могут стоить примерно на 20% дороже нынешних рейсов с пересадками.

Сейчас рекорд самого длинного прямого рейса принадлежит Singapore Airlines – перелет между Сингапуром и Нью-Йорком длится чуть более 18 часов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко