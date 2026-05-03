Израиль закупит у США две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA
- 3.05.2026, 17:01
Эскадрильи купят в рамках плана развития вооруженных сил страны стоимостью $119 млрд.
Комитет по закупкам израильского Министерства обороны одобрил приобретение двух новых эскадрилий американских истребителей F-35 и F-15IA. Об этом сообщает (Reuters https://www.reuters.com/) со ссылкой на Минобороны Израиля.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что одобрение создания новых истребительных эскадрилий является первым шагом в реализации масштабного плана наращивания вооруженных сил стоимостью 350 млрд шекелей ($119 млрд) под названием «Щит Израиля». Контракты с американскими компаниями Lockheed Martin и Boeing предусматривают не только поставку машин, но и интеграцию в системы ВВС Израиля.
«Помимо удовлетворения насущных потребностей в закупках во время войны, мы обязаны действовать уже сейчас, чтобы обеспечить военное превосходство Армии обороны Израиля через десять лет и в дальнейшем», — подчеркнул генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Барам.
По его словам, война с Ираном «укрепила понимание, насколько важны стратегические отношения между США и Израилем и насколько необходима передовая военно-воздушная мощь».
Boeing ранее заключила с Израилем контракт на поставку 25 новых самолетов F-15IA с опционом еще на 25. Сумма сделки оценивалась в $8,6 млрд. В прошлом месяце также стало известно, что Министерство обороны Израиля заключило с компанией Elbit Systems серию контрактов на поставку авиационных боеприпасов на сумму около $200 млн.