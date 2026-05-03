закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль закупит у США две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA

  • 3.05.2026, 17:01
Израиль закупит у США две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA

Эскадрильи купят в рамках плана развития вооруженных сил страны стоимостью $119 млрд.

Комитет по закупкам израильского Министерства обороны одобрил приобретение двух новых эскадрилий американских истребителей F-35 и F-15IA. Об этом сообщает (Reuters https://www.reuters.com/) со ссылкой на Минобороны Израиля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что одобрение создания новых истребительных эскадрилий является первым шагом в реализации масштабного плана наращивания вооруженных сил стоимостью 350 млрд шекелей ($119 млрд) под названием «Щит Израиля». Контракты с американскими компаниями Lockheed Martin и Boeing предусматривают не только поставку машин, но и интеграцию в системы ВВС Израиля.

«Помимо удовлетворения насущных потребностей в закупках во время войны, мы обязаны действовать уже сейчас, чтобы обеспечить военное превосходство Армии обороны Израиля через десять лет и в дальнейшем», — подчеркнул генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Барам.

По его словам, война с Ираном «укрепила понимание, насколько важны стратегические отношения между США и Израилем и насколько необходима передовая военно-воздушная мощь».

Boeing ранее заключила с Израилем контракт на поставку 25 новых самолетов F-15IA с опционом еще на 25. Сумма сделки оценивалась в $8,6 млрд. В прошлом месяце также стало известно, что Министерство обороны Израиля заключило с компанией Elbit Systems серию контрактов на поставку авиационных боеприпасов на сумму около $200 млн.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко