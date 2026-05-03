В Украину со стороны Беларуси залетел воздушный шар
- 3.05.2026, 17:08
РФ использовала его для усиления сигнала своих беспилотников.
Вечером 2 мая украинские военные заметили, как со стороны Беларуси границу пересек воздушный шар. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что этот объект российские военные использовали в качестве ретранслятора сигнала, пишет «Украинская правда».
По словам Андрея Демченко, поначалу пограничники просто зафиксировали некую воздушную цель, но позже поняли, что это воздушный шар. В ведомстве считают, что российская армия использовала его для усиления сигнала своих беспилотников и других средств поражения, которыми она регулярно обстреливает украинскую территорию.
«Угроза со стороны Беларуси никогда не исчезает… Не могу сейчас открыто раскрывать всего, но можем ожидать или можем готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию по направлению нашей границы, не исключаем провокаций», — заявил Демченко.
Разговоры об инциденте с воздушным шаром начались сразу после того, как днем 2 мая Владимир Зеленский упомянул некую «специфическую активность» на белорусско-украинской границе. Он заверил, что Киев внимательно следит за происходящим и готов отреагировать, если кто-то попытается втянуть Минск в агрессивные действия против Украины.