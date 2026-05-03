закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеуле прошли соревнования по сну

  • 3.05.2026, 16:53
В Сеуле прошли соревнования по сну

Лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю столицы Южной Кореи.

2 мая в столице Южной Кореи состоялись состязания по короткому дневному сну (power nap). По мнению ряда исследователей, такой сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа, от которого люди часто страдают из-за стрессов и переработок.

Организатором соревнований является мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание общественности на проблему недосыпа и помочь людям научиться восстанавливать свои силы. По некоторым данным, Южная Корея является одной из стран–членов Организации экономического сотрудничества и развития, где люди наиболее перегружены работой и страдают от недосыпа.

Прошедшие вчера состязания по короткому дневному сну проводится в Сеуле уже третий год. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение примерно одного часа как следует поспать. Качество сна оценивают судьи — они надевают участникам соревнований пульсометры и замеряют динамику частоты сердечных сокращений за все время состязания.

В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю столицы — он и стал победителем. Второе место занял 37-летний офисный работник, которому, по его словам, удается спать ночью всего около трех-четырех часов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко