3 мая 2026, воскресенье, 17:14
Зеленский заявил, что Фицо поддержит вступление Украины в Евросоюз

  • 3.05.2026, 16:42
Владимир Зеленский

Потепление в отношениях?

Владимир Зеленский сообщил, что после телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо тот подтвердил поддержку вступления Украины в Евросоюз. Лидеры также обменялись приглашениями встретиться, хотя увидятся политики и так совсем скоро: в понедельник, 4 мая, на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, пишет Euronews.

— Необходимо иметь крепкие отношения между нашими странами, и мы оба [я и Фицо] в этом заинтересованы. Было важно услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС и готова делиться собственным опытом процесса вступления, — написал Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

В то же время Фицо о поддержке украинской евроинтеграции пока не сказал ни слова. В своем заявлении 2 мая он ограничился фразами о том, что, «несмотря на расхождения в позициях, Словакия заинтересована в том, чтобы Украина оставалась стабильной и демократической страной», с которой поддерживаются дружественные отношения.

До последнего времени Фицо придерживался линии, близкой к той, что отстаивал венгерский (теперь уже бывший) премьер-министр Виктор Орбан, — хотя и не всегда поддерживал его в блокировании решений Евросоюза. Тем не менее словацкий лидер сыграл заметную роль в затяжном конфликте вокруг нефтепровода «Дружба»: он одним из первых приостановил поставки электроэнергии в Украину, а затем вслед за Венгрией остановил и отгрузку топлива.

Как пишет Euronews, нынешняя позиция Фицо — попытка удержать баланс между обязательствами в рамках западных союзов и настроениями части словацкого общества, ориентированной на Россию. На практике это выражается в некоторой степени враждебной политике в отношении Украины. Еще недавно, например, премьер Словакии грозился заблокировать европейский кредит Украине, если партия Виктора Орбана проиграет парламентские выборы.

Напомним, недавно в отношении Роберта Фицо начали расследование — после того, как оппозиционная партия «Свобода и солидарность» (SaS) подала заявление о возбуждении уголовного дела по обвинению в «государственной измене и других преступлениях». Поводом стал тоже вопрос по Украине: в частности, решение Фицо прекратить туда экстренные поставки электроэнергии.

