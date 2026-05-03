Лидер Кубы заявил о беспрецедентном уровне военной угрозы от США 6 3.05.2026, 16:06

Мигель Диас-Канель

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в соцсети X, что угрозы военной агрессии со стороны США в отношении острова достигли «опасного и беспрецедентного уровня».

«Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня. Международное сообщество должно... вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт», — написал президент.

Трамп до этого заявил, что США смогут взять Кубу под контроль «почти немедленно» после завершения конфликта с Ираном. «По пути назад из Ирана один из наших больших авианосцев, возможно, USS Abraham Lincoln — самый большой в мире, подойдет на расстояние около 100 ярдов от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся"», — отметил президент США.

В конце апреля сенат США отклонил резолюцию, которая запрещала бы Трампу начинать военные действия против Кубы без одобрения Конгресса: «за» проголосовал 51 сенатор, «против» — 47, голосование прошло практически по партийной линии.

1 мая Трамп подписал указ о расширении санкций против правительства Кубы. Документ блокирует все имущество кубинского правительства на территории США и вводит вторичные санкции против иностранных финансовых институтов, проводящих операции с лицами, связанными с Кубой.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com