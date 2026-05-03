Страны ОПЕК+ без ОАЭ решили нарастить добычу нефти 2 3.05.2026, 15:38

На 188 тыс. барр.

Семь стран ОПЕК+, а именно Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, решили нарастить в июне 2026 года добычу нефти на 188 тыс. барр. в сутки. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, квота России на добычу в июне составляет 9,762 млн барр. в сутки, Саудовской Аравии — 10,291 млн, Ирака — 4,352 млн, Кувейта — 2,628 млн, Казахстана — 1,599 млн, Алжира — 989 тыс., Омана — 826 тыс.

Эта мера позволит странам-участницам ускорить компенсацию сверхдобычи нефти, отметили в ОПЕК+.

