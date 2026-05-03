Переполох в Москве: столица РФ готовится к параду 8 3.05.2026, 14:53

2,648

В город массово перебрасывают системы противовоздушной обороны.

Российские власти продолжают подготовку к военному параду на Красной площади, который запланирован на 9 мая. Для этого в Москву массово перебрасывают системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Как россияне готовятся к параду?

В этом году в параде на Красной площади не будет участвовать колонна военной техники. В минобороны РФ такое решение объяснили текущей оперативной обстановкой.

В то же время россияне обещают показать работу военных всех видов и родов войск, которые якобы «выполняют задачи в зоне специальной военной операции», то есть фактически участвуют в войне против Украины.

На фоне приближения сакральной для россиян даты в Москву уже стягивают комплексы противовоздушной обороны, которые будут охранять парад.

Также СМИ сообщают, что в центре города активно перекрывают улицы и набережные.

Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда «Сообщество Стерненко» Сергей Стерненко также опубликовал фото сеток, которые натягивают на Красной площади перед парадом. Обычно такие конструкции используют для защиты от дронов.

Проверить подлинность этого фото пока невозможно: не исключено, что оно могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.

Стоит отметить, что это не единственные ограничения, которые затронут Москву 9 мая. 5, 7 и 9 мая в российской столице также могут ограничивать работу мобильной связи, включая SMS-сообщения и даже функционирование так называемых «белых списков».

Ожидается, что ограничения будут распространяться не только на центр Москвы, но и на территорию в пределах МКАД.

Кроме этого, российские СМИ пишут, что теперь спецслужбы якобы могут самостоятельно выключать связь без прямых указаний мобильным операторам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com