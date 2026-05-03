«Соловьев стоял, опустив голову»10
- 3.05.2026, 13:59
В студии у пропагандиста признали, что Украину не одолеть и пора заканчивать «СВО».
Известный российский Z-режиссер и пропагандист Карен Шахназаров заявил, что Украина слишком сильна, а в интересах России скорейшее завершение так называемой «СВО». Громкое заявление он сделал в прайм-тайм на государственном телеканале РФ в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает Dialog.UA.
Шахназаров отметил, что поддержка Западом Украины не ослабевает. И это не дает России шансов на победу.
«Украинцы все равно воюют, воюют достаточно упорно. Мы не видим никакой массовой сдачи в плен, кстати… Так что надо понимать. Расчет, что все у них обрушится при той поддержке, которую им Запад оказывает...Им хватит еще на лет 5-10. Мы должны понимать, что они настроены, видимо, действительно на долгое противостояние. А в наших интересах, конечно, как можно быстрее добиться нужных нам результатов и выйти из состояния войны», - заявил пропагандист.
Ведущий Владимир Соловьев в это время никак не спорил с Шахназаровым, а стоял, опустив голову.