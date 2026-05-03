закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Соловьев стоял, опустив голову»

10
  • 3.05.2026, 13:59
  • 6,494
«Соловьев стоял, опустив голову»
Владимир Соловьев

В студии у пропагандиста признали, что Украину не одолеть и пора заканчивать «СВО».

Известный российский Z-режиссер и пропагандист Карен Шахназаров заявил, что Украина слишком сильна, а в интересах России скорейшее завершение так называемой «СВО». Громкое заявление он сделал в прайм-тайм на государственном телеканале РФ в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает Dialog.UA.

Шахназаров отметил, что поддержка Западом Украины не ослабевает. И это не дает России шансов на победу.

«Украинцы все равно воюют, воюют достаточно упорно. Мы не видим никакой массовой сдачи в плен, кстати… Так что надо понимать. Расчет, что все у них обрушится при той поддержке, которую им Запад оказывает...Им хватит еще на лет 5-10. Мы должны понимать, что они настроены, видимо, действительно на долгое противостояние. А в наших интересах, конечно, как можно быстрее добиться нужных нам результатов и выйти из состояния войны», - заявил пропагандист.

Ведущий Владимир Соловьев в это время никак не спорил с Шахназаровым, а стоял, опустив голову.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко